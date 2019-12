HAMAG-BICRO prepoznao je ključne zdravstvene i društveno odgovorne projekte u medicini i šire

Foto: press

Kada poduzetnicima sine odlična ideja, slijedi onaj zahtjevniji i izazovniji dio – razvoj, komercijalizacija i plasman na tržište. Osim što je zahtjevan, u doba kada se gotovo sve opipljivo digitalizira, važno je ostati inovativan i konkurentan. Toga je bila svjesna i osječka tvrtka Capital Hook koja se bavi istraživanjem i razvojem hardverskih proizvoda i uređaja te je idejni začetnik najboljih naočala za upravljanje dronovima... na svijetu! Riječ je o mladom kolektivu s 20-ak članova tima koji čini vodeću svjetsku tvrtku u području razvoja vizijskih tehnologija za bespilotne platforme, i koji surađuje s domaćim i stranim hardver tvrtkama. Javnost ih zna kao idejne začetnike brenda Orqa u sklopu kojeg su lansirali naočale za upravljanje dronovima na svijetu, koji je u inozemstvu, i to "preko bare", prepoznat i priznat. No, za takav je zahtjevan projekt bilo potrebno izdvojiti pozamašna sredstva. Proveli su stoga dosad najbrže rastuću Kickstarter kampanju u Hrvatskoj i u manje od 24 sata prikupili čak rekordnih 1,5 milijuna kuna. Kako je riječ o proizvodu koji je potrebno pratiti, analizirati i kontinuirano razvijati, javili su se na program Kompetentnost i razvoj MSP-ova koje provodi HAMAG-BICRO, iskoristivši 300.000 kuna bespovratnih sredstava s ciljem opremanja laboratorija za istraživanje i razvoj hardverskih proizvoda, maloserijsku proizvodnju te stručno osposobljavanje. Rezultate pomoći predstavio je direktor tvrtke Ivan Jelušić: "Kupljena oprema nam omogućava da brže i jeftinije izrađujemo iteracije novih proizvoda te ponudimo nove usluge našim klijentima. Iako nam je trenutno fokus na naočalama Orqa FPV.One, radimo i na brojnim drugim projektima kao što su razvoj nosivih (wearable) medicinskih uređaja, razvoj nosivih senzora za praćenje temperature tijela, razvoj i proizvodnja niskonaponskih izvora napajanja, mjernih uređaja za praćenje potrošnje energije, razvoj specijalizirane telemetrijske opreme za prekooceanske brodove, izrada industrijskog robota, razvoj i proizvodnja edukacijskih robota i drugo." Zato navedeni poziv omogućava tvrtkama proširenje kapaciteta za razvoj procesa, održavanje i povećanje zaposlenosti, dodane vrijednosti, prodaje na inozemnim tržištima te usvajanje novih rješenja i tehnologija, a za Captail Hook ovo je tek početak "ulova".

Prate svjetske trendove u estetskoj medicini i kozmetici

Nadalje, trajno je otvoren poziv WWW Vaučeri za MSP-ove pomoću kojih se mala i srednja poduzeća potiče na primjenu i poboljšanje mrežnih rješenja u prezentiranju i prodaji proizvoda i usluga. Kako to točno funkcionira otkrila je dr. med. Anđela Prolić, osnivačica tvrtke DermaMed, najvećeg anti-age centra za oblikovanje tijela u Dalmaciji, koja nudi inovativan spoj estetske medicine, medicinske kozmetologije i kineziologije, pružaju cjeloviti pristup od dijagnostike do plana tretmana prilagođenog potrebama pojedinog klijenta. Budući da živimo u digitalno doba kada se većina sadržaja "preselila" online, dr. Prolić svjesna je važnosti prvog dojma web stranice i komunikacije na društvenim mrežama. U tome su joj pomogli upravo navedeni vaučeri kojima je HAMAG-BICRO projekt DermaMeda sufinancirao s gotovo 60.000 kuna. U tijeku je izrada web stranice putem koje će zainteresirani liječniku moći poslati direktni upit i dobiti odgovore u najkraćem mogućem roku, što je zbilja još korak dalje u korištenju mogućnosti, ali i dostupnosti zdravstvenih usluga. „Pratim svjetske trendove u estetskoj medicini i kozmetici, ulažem u vlastitu edukaciju i edukaciju djelatnika te otvoreno prihvaćam nove ideje što rezultira inovativnim metodama rada. Uspješan poduzetnik uvijek uči, ide naprijed i kontinuirano nadmašuje očekivanja", poručuje osnivačica.

Osim u medicini, važnosti plasmana na tržište kroz različite platforme svjesna je zadarska tvrtka HSTec (High Speed Technique), koja je danas u vrhu svjetske proizvodnje visoko brzinskih motorvretena za alatnu industriju i robotizacije za različite aplikacije i industrije. Provode više projekata ukupne vrijednosti oko 14 milijuna kuna, a plasman im je pogotovo bitan zato što tvrtka izvozi čak 85 posto svojih proizvoda na tržište Europske unije, SAD-a te na ostala svjetska tržišta. Za što bolje predstavljanje van granica Hrvatske iskoristili su nekoliko programa HAMAG-BICRO-a – Internacionalizaciju poslovanja MSP-ova, Izgradnju proizvodnih kapaciteta i ulaganje u opremu, Komercijalizaciju inovacija u poduzetništvu te PoC7 – u sklopu kojih im je Agencija dodijelila gotovo šest milijuna kuna bespovratnih sredstava. "Dugogodišnja opredijeljenost na inovativni razvoj i proizvode naša je glavna konkurentska prednost na međunarodnom tržištu. Brojne promotivno-marketinške aktivnosti, poput izlaganja na stručnim međunarodnim sajmovima i B2B susretima, doprinijele su povećanju narudžbi i općenito većem interesu za naše proizvode, a dokaz tomu je i povećanje narudžbi specijalnih inovativnih proizvoda, uglavnom za inozemno tržište. Kao rezultat povećanja narudžbi i ostvarivanja novih partnerskih suradnji, HSTec je povećao i zapošljavanje", kaže Mladen Šarlija, direktor i predsjednik uprave tvrtke HSTec koji očekuje da će do 2022. godine zaposliti 14 novih djelatnika.

Najmodernija tehnologija u liječenju karcinoma

"Samo da smo zdravi" i "Najviše vam želimo zdravlja", najčešće su želje bližnjih koje na prvu zvuče kao još jedan dodatak u paketu lijepih želja, no zdravlje je uistinu svakome na prvom mjestu, tim više što Hrvatska zbog smrtnosti od karcinoma godišnje gubi grad veličine Samobora. Nažalost, ponekad kada se nađu u problemu, ljudi ne znaju kome se obratiti. Zamislite da na jednom mjestu možete naći najbolje hrvatske kirurge, onkologe, radiologe i druge stručnjake koji koriste najsuvremeniju tehnologiju. To nije samo zamisao već i stvarnost u Radiochirurgia Zagreb, specijaliziranoj poliklinici za dijagnostiku i liječenje karcinoma kardiokirurgijom, u kojoj je u tri godine, koliko postoji, izvedeno više od 1200 uspješnih radiokirurških zahvata, a kroz polikliniku prošlo je 10 000 pacijenata. Dovoljno govori i da je ova poliklinika od Ministarstva zdravstva dobila status specijalne bolnice. Radiokirurgija se danas koristi za tretman u gotovo svim dijelovima tijela i sve češće zamjenjuje klasične kirurške zahvate, pogotovo kada klasična kirurgija u nekim slučajevima više ne može pomoći. Zagrebačka Radiochirurgia predstavila je nedavno rezultate korištenja ove najmodernije tehnologije za liječenje karcinoma gušterače – njihovih 30 pacijenata u zadnje dvije godine nakon provedenog liječenja još uvijek su stabilno. Kada se prije deset godina razgovaralo o samoj ideji i realizaciji, problem je predstavljao kapital jer koliko god zdravlje bilo bitno, ono i košta. Ideju poliklinike prepoznao je HAMAG-BICRO osiguravši im kroz program EU početnik jamstvo u iznosu od čak 9,7 milijuna kuna, a ukupna je investicija iznosila više od deset milijuna eura. "Moram reći da smo u cijelom projektu imali iznimnu potporu svih strana, od državne do lokalne razine. Ne treba zanemariti vrijednost koju sama po sebi ima činjenica da HAMAG-BICRO podupire projekt, a pružena jamstva bila su nam od izuzetno velike pomoći", poručio je dr. Dragan Schwarz.

Tehnološki brend u medicinskoj robotici – RONNA i NERO

Na medicinu se danas često nadovezuje robotika, prisutna i u svim ostalim djelatnostima, a u medicini konkretno sofisticiranom izvedbom smanjuje invazivnost zahvata, dijagnosticira te rehabilitira pacijente. Ovdje je Hrvatska pokazala svoje znanje i sposobnost jer su u svijetu odjeknuli projekti RONNA i NERO pod palicom prof. dr. sc. Bojana Jerbića sa Zavoda za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na zagrebačkom FSB-u. Kako objašnjava, RONNA je pojednostavljeno autonomni dvoručni robotizirani sustav za neurokirurgiju koji se primjenjuje kao pomoć pri stereotaktičkoj navigaciji neurokirurških operacija. Razvija se od 2008. godine, operacije može obavljati samostalno dok one najosjetljivije obavlja kirurg. No, takvi su projekti, točnije oprema izrazito skupi pa su bila potrebna i pozamašna sredstva, no kako smatra Jerbić, RONNA je dokaz da je "osmišljenim i dugoročnim ulaganjem moguće u Hrvatskoj stvoriti nove vrijednosti u visokim tehnologijama". Trenutačno se priprema peta generacija ovog robota koja će, uz navigaciju, izvoditi operativne zahvate poput bušenja lubanjske kosti i uvođenja instrumenata u kranijalni prostor. Uz robot RONNA razvili su i robot NERO, u suradnji s tvrtkom INETEC, tijekom potrage za jednostavnijom i kompaktnijom konstrukcijom robota s još većom točnošću navigacije, a u ove je projekte HAMAG-BICRO dosad uložio čak 42,24 milijuna kuna u sklopu programa Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – IRI – a koja se odnose na suradnju sa znanstveno-istraživačkim institucijama. Jerbić smatra da upravo RONNA i NERO u budućnosti predstavljati jedinstveno robotsko rješenje za neurokirurške zahvate. "Danas je najveći kapital znanje, a proizvodnja intelektualnih dobara glavni je smjer modernih ekonomija", poručuje Jerbić.

Od ruševina do modernog i multifunkcionalnog kazališta

Osim fizičkog zdravlja važno je i ono psihičko, a kako kažu, glavni lijek su – smijeh i zabava. Tako bismo mogli opisati hvale vrijedni kulturno-umjetnički projekt Luda kuća u Zagrebu, iza kojeg stoje glumci Rene Bitorajac i Branko Đurić. Upravo su oni godinama s radnicima preuređivali prostor nekadašnjeg kina Mosor koji se nalazio u ruševinama u gotovo samom centru grada. Danas predstavlja kazališni prostor koji prima i do 500 ljudi u energetski učinkovitu zgradu s modernim i multifunkcionalnim prostorom kazališta koje se može koristiti na tri različita postava. Riječ je o prvom hrvatskom privatnom kazalištu čiju je poslovnu ideju prepoznao HAMAG-BICRO izdavši jamstvo kroz program EU početnik za mala gospodarstva u iznosu od 2,7 milijuna. Cjelokupna investicija iznosila je gotovo 4,5 milijuna kuna, a 935.000 kuna subvencionirao je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. "Sve što smo imali, od energije do novaca i vremena, uložili smo u kupnju i preuređenje ovog prostora, proveli godine s radnicima na gradilištu, ali i u borbi s birokracijom. HAMAG-BICRO je stao uz nas prilikom dizanja kredita kod komercijalne banke i tako bio jedan od najvažnijih čimbenika koji su nam osigurali početak radova i realizaciju cijelog projekta. Spasili smo jedan prostor, a u budućnosti bih volio da imamo dovoljno sredstava za ulaganje u nove projekte.

Razvoj zdravstvenog turizma u Hrvatskoj

Na proljeće sljedeće godine svjetlo dana na otoku Krku, u Vrbniku, ugledat će novi hotel Verbenicum, specijaliziran za zdravstveni turizam, sa svjetskom ponudom wellnessa u sklopu kojeg će gostima na raspolaganju biti vrhunski stručnjaci, liječnici, nutricionisti i fizioterapeuti. Bit će kategoriziran s četiri zvjezdice uz 19 luksuzno uređenih smještajnih jedinica sa 66 kreveta. Ovu je i ideju, ali i razvoj zdravstvenog turizma u Hrvatskoj, podržao HAMAG-BICRO pa je, uz ukupno ulaganje od 22,72 milijuna kuna, Agencija dala jamstvo od 12 milijuna kuna te subvencionira kamatne stope na kredit od 1,47 milijuna.



Ideje postoje, sadržaja nikada nije bilo više, a uz pravodobnu financijsku podršku onih koji prepoznaju društveno odgovorne i zdravstvene projekte moguće ih je realizirati i tako postepeno stvarati bolje društvo i zdravo okruženje.

