HAC će gradovima i općinama morati platiti 150 milijuna kuna zbog autoceste A1?

Ustavni sud odbio je nedavno tužbu Hrvatskih autocesta na presudu Visokog upravnog suda prema kojoj utvrđenje obveze plaćanja naplata komunalnog doprinosa ne zastarijeva, piše Večernji list.

Visoki upravni sud je takvu odluku donio 2015. u slučaju spora HAC-a i Općine Lovinac koja je ovrhama od 2009. do 2012. uspjela naplatiti ukupno 19,4 milijuna kuna komunalnih doprinosa za autocestu A1 sagrađenu na njezinu teritoriju još 2003.

Upravni sud u Rijeci je u prvostupanjskoj presudi zaključio da je u tom slučaju nastupila zastara, no Visoki upravni sud odlučio je suprotno. A cijeli spor oko komunalnih doprinosa za gradnju autocesta nastao je 2006. kad je Ministarstvo graditeljstva donijelo Pavilnik o utvrđivanju načina naplate komunalnog doprinosa. Dotad Pravilnikom nije bio propisan način izračuna komunalnog doprinosa za autoceste i stoga u HAC-u smatraju da do tada i nije imao obvezu plaćanja tog doprinosa. U toj tvrtki kažu da su se s jedinicama lokalne samouprave na čijem teritoriju su gradili autoceste dogovarali kako će rješiti pitanje komunalnih doprinosa. A to bi, objašnjavaju, bilo pomoću određenih radova, pa bi HAC tako općinama i gradovima sagradio spojne ceste, vodovode ili premještao dalekovode...

S obzirom na to da je Pravilnik stupio na snagu 2006., HAC-ovi sporovi oko plaćanja doprinosa odnose se uglavnom na Dalmatinu odnosno na njezin dio od Bosiljeva do Splita koji je sagrađen prije te godine. Tako su osim Lovinca, HAC na ime komunalnog doprinosa ovršili još i Općina Perušić za 4,3 milijuna kuna te Grad Gospić za 6,6 milijuna kuna. HAC je bio obvezan plaćati komunalne doprinose sve do 2011. kad je novim Zakonom o cestama propisano da se za građenje autoceste ne mora plaćati ta naknada. Ukupno je za svoje autoceste ta tvrtka platila 163,9 milijuna kuna na ime komunalnog doprinosa, najviše na Dalmatini – 95,1 milijun kuna.

