Gube tri milijuna kuna jer ne naplaćuju naknadu brodicama

Dubrovačko-neretvanska županija uporno ne oduzima ništa da od vlasnika brodica i jahti naplati naknade za uporabu pomorskog dobra. Državna revizija, naime, još je 2012. upozorila najjužniju hrvatsku županiju na taj propust, zbog kojega joj još tada u blagajni nije bilo uplaćeno ukupno 1,3 milijuna kuna. Ta su potraživanja startala još od 2010., a do početka ove godine ukupan je dug narastao na gotovo tri milijuna kuna.

Revizori u godišnjem izviješću o radu Dubrovačko-neretvanske županije ističu da je u međuvremenu, od početka 2014., razrez spomenute naknade prebačen na Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, no, premda je potkraj 2015. predloženo i sklapanje sporazuma Ministarstva i sedam županija koje naplaćuju takve naknade, to još uvijek nije realizirano. Ipak, po ocjeni revizora to ne priječi Županiju da naplati svoja potraživanja od vlasnika brodica i jahti, to više što su joj isto dali kao zadaću i u izviješću za 2012.

Tijekom posljednje obrade "knjiga" Dubrovačko-neretvanske županije revizori su utvrdili da su 2013. na adrese vlasnika brodica i jahti bile odaslane obavijesti o dospjelom dugu, no druge mjere iz Županije tada nisu bile poduzete, dok se sa slanjem opomena nije nastavilo u protekle dvije godine. Revizori su još 2013. upozorili županijske vlasti da posvete pozornost dospjelim potraživanjima kako bi izbjegli zastaru, odnosno da podnesu tužbe protiv dužnika. Županija na čijem je čelu Nikola Dobroslavić u očitovanju na nalaz Državne revizije navodi kao opravdanje za zastoj u naplati ovih dugovanja neuredne i nepotpune podatke u očevidnicima lučkih kapetanija.

"Zbog neusklađenosti podataka u očevidnicima sa stvarnim stanjem nije bilo mogućnosti naplatiti naknade putem ovršnih postupaka", navodi se u odgovoru Županije, uz objašnjenje kako su zbog toga često bili u situaciji da donose rješenja o naplati naknade osobama koje nisu stvarni vlasnici brodice ili jahte, bilo da su vlasnici preminuli ili je njihova brodica u međuvremenu prodana ili uništena. U posljednje su vrijeme, kažu i iz Županije, ti podaci prilično ažurirani, pa su novija rješenja imala urednije i realnije stanje. Revizore su izvijestili i da upravo provode analizu stanja na temelju koje će pokrenuti ovrhe i tužbe, ali i otpisi.