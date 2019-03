Gradnja stadiona može početi, a grad je već prenamijenio zemljište u Blatu

Foto: Getty Images

U principu, što se Grada tiče, sve je manje-više spremno – o gradnji nacionalnog stadiona u Blatu, pokraj Sveučilišne bolnice, piše Večernji list.

Plan je to koji nije nov, kažu, jer najavljivali su lokaciju još lani u kolovozu, ali neke stvari trebalo je “popeglati”.

– Razgovarali smo o mogućem financiranju, mijenjali Generalni urbanistički plan, ali nismo još gotovi. Konzultirat ćemo još struku da vidimo može li se projekt Plavi vulkan, koji je bio namijenjen za Kajzericu i 20-ak tisuća gledatelja više, prilagoditi lokaciji zapadno od nikad dovršene bolnice – govore neslužbeno u Gradu pa dodaju da sa zemljištem na kojem bi se stadion trebao graditi neće biti problema.

Ono je gradsko, a jedino što će eventualno biti nužno jest otkup nekoliko privatnih parcela da se napravi još pristupnih prometnica samoj građevini.

Trenutačno do Sveučilišne bolnice, pa i do parcele pokraj, s Jadranske avenije vodi jedna cesta s dva prometna traka, na kojoj bi se, kad se stvori euforija oko reprezentacije, mogla isto tako stvoriti nesnosna prometna gužva. Riješit će se to “u hodu”, kažu gradski čelnici, koji su određene korake ipak morali raditi planirano i “na mjestu”.

Generalni urbanistički plan (GUP), koji je lani, pri prvim najavama gradnje stadiona, još stvarao probleme, sad je sasvim prilagođen. Točnije, područje zapadno od Sveučilišne dobilo je R1 namjenu, što znači da je na njemu predviđen “šport s gradnjom”, a kad bi ta gradnja trebala biti realizirana, iz Grada još nisu sigurni.

Podsjetimo, prošlog se ljeta govorilo se da će zdanje biti gotovo za tri godine, da će koštati oko 150 milijuna eura te da će ga zajednički financirati Grad Zagreb, HNS, država i privatni investitori.

Potonje je gradonačelnik Milan Bandić ubrzo izbacio iz kalkulacije te rekao da će ga najvjerojatnije financirati tri strane – gradska blagajna, država i HNS. A znači li novi stadion u Blatu rušenje onog maksimirskog, koji je s procesom već počeo sam, još se ne zna. – Ne znamo za koju ćemo se varijantu odlučiti, ima još vremena – kažu nam u Gradu.