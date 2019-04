Grad Zagreb namjerava platiti 290 tisuća kuna za obnovu javnog WC-a od nepuna 4 kvadrata

Foto: Matija Habljak / Pixsell

Grad Zagreb namjerava platiti gotovo 290 tisuća kuna za obnovu javnog WC-a veličine 3,86 kvadrata, piše Večernji list.

Navedeni su roškovi za rekonstrukciju kućice – spremišta sa sanitarnim čvorom na Trgu Petra Kralja Krešimira IV. Prema dokumentu koji je potpisao direktor Zrinjevca Igor Toljan, obnova WC-a od 3,86 kvadrata s PDV-om će koštati 287.312 kuna.

Tako će skidanje žbuke koštati 4200, skidanje pločica 5000, a demontaža i postavljanje novog umivaonika 6500 kuna. Demontaža i postavljanje dvije nove WC školjke koštat će 14.250 kuna po komadu. Završno čišćenje WC-a koštat će 13.500 kuna. Sve navedene cijene u troškovniku su bez PDV-a.

Bandić odgovorio: 'To je štos'

"Ja se ne bavim WC-ima. Tamo je služba, mjesni odbor i Zrinjevac... Ne bute me dobili na taj štos, previše ja godina imam. To je štos, irelevantno, bitno je što ja kao gradonačelnik govorim. Ne bavim se šekretima i wc-ima... Ne bavim se efemernim stvarima, pustite gradonačelnika, koji je otac grada, da se bavi važnim pitanjima. Ja sam se usredotočio na Zagreb City, Zagrepčanku, spomenik dr. Tuđmanu, Domovini, to su projekti gradonačelnika. Državnici donose poteze za generacije, a političari za mandat. Ja sam se mandata nauživao", poručio je Bandić.