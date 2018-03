Grad tisućama građana daje jednokratnu novčanu pomoć

Foto: Davor Puklavec / Pixsell

Oko deset tisuća građana dobit će jednokratnu novčanu pomoć, tzv. uskrsnicu - od Grada Osijeka. Osim umirovljenika s prebivalištem na području Osijeka čija ukupna mirovinska primanja ne prelaze iznos od 2000 kuna, uskrsnicu će dobiti i socijalno ugrožene osobe koje primaju naknadu za troškove stanovanja ili prava na pomoć prehrane u Pučkoj kuhinji, te beskućnici koji koriste usluge smještaja u Centru za prihvat beskućnika u Osijeku, javlja Glas Slavonije.

- Uskrsnica nije velik novac, više je simbolika i čovjek ne zna bi li bio tužan ili sretan. No i to malo dajemo od srca i pokazujemo da imamo emocije za sve ljude koji imaju problema i teško žive. Potvrđujemo i dokazujemo da Grad apsolutno vodi računa o svojim najpotrebitijima i gledat ćemo i nadalje da sve što jamči financijsku stabilnost izdvajamo za naše građane. Osijek je socijalno osjetljiv grad i izravno i neizravno u tu svrhu ulažemo oko 108 milijuna kuna, dok nam je proračun 500 milijuna, što će reći kako izdvajamo oko petine sredstava za ljude u riziku od siromaštva. S tim se ne možemo hvaliti, no možemo jasno reći da pomažemo, a Osijek je jedan od gradova koji pruža ruku svima koji je trebaju – rekao je gradonačelnik Ivan Vrkić.