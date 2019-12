Grabar Kitarović: Radila sam za ravno 90 njemačkih maraka

Foto: Pixsell

Kandidatkinja HDZ-a za novi predsjednički mandat Kolinda Grabar-Kitarović rekla je u utorak, nakon što je obišla rodnu kuću prvog predsjednika Franje Tuđmana u Velikom Trgovišću, da je on jedan od najvećih hrvatskih velikana, vizionara i stratega te ga smatra učiteljem od čijeg puta neće odustati.

Grabar Kitarović položila je večeras vijenac ispred Tuđmanove rodne kuće u Velikom Trgovišću i družila se s građanima.

Novinari su je zamolili da komentira izjavu Miroslava Škore, koji je rekao da je od Tuđmana danas ostalo samo ime.

"Tko to govori - čovjek koji je otišao iz Hrvatske 89. godine i pjevao i zarađivao novce u Americi", odgovorila je i ponovila kako joj je njezina obitelj u Americi rekla da dođe k njima jer će biti rata, a ona je rekla da ostaje.

"Umjesto da sam sa svojih šest jezika koje znam radila za UNPROFOR za tisuću maraka, zarađivala sam ravno 90 maraka mjesečno u Ministarstvu obrazovanja i tehnologije, prešla u Ministarstvo vanjskih poslova za 200 maraka i skupa smo se borili za priznanje. Pogledajte danas Kosovo i vidjet ćete koliko je to teško. Neka nitko ne minorizira ulogu svih nas koji smo ovdje radili", istaknula je.

Govoreći o ulozi prvoga hrvatskog predsjednika, Grabar-Kitarović je rekla kako da su se programu koji je zacrtao krajem osamdesetih godina i njegovu proricanju rezultata HDZ-a na prvim demokratskim izborima neki smijali, a ona se pridružila tom pokretu. "Pridružila sam se tom pokretu jer sam znala da je pokret za ujedinjenje Hrvatske i za samostalnost", rekla je i dodala da se Tuđman zauzimao za slobodnu i samostalnu Hrvatsku i za hrvatski narod u BiH.

"Na nama je ostalo da ispunimo uvjete za članstvo u Europskoj uniji i NATO-u, a na meni danas ostaje izgrađivati Hrvatsku dalje prosperitetnom državom za svaku hrvatsku obitelj i ono što je silno želio - hrvatski imidž u svijetu, pozitivan, kao snažne države, koja je saveznica svima u europskoj obitelji i NATO-u, i na tome ću nastaviti svesrdno raditi", rekla je predsjednička kandidatkinja.

U vezi s onima koji ju prozivaju za pjevanje, Grabar-Kitarović je rekla: "Ja pjevam iz gušta, a neki pjevaju za velike novce. Prošle su godine organizirali dobrotvorne koncerte na račun lokalne samouprave. To je zamagljivanje očiju narodu, rekla je. Dodala kako je Škoro iskoristio HDZ, najprije je bio glavni konzul u Pečuhu, poslije saborski zastupnik, a zatim je nakon osam mjeseci otišao.

"Ako želiš mijenjati svijet, mijenjaj stvari oko sebe. Ja sam isto svašta prošla, on je otišao zato što to nije donosilo dovoljno novaca da bi izgradio tih svojih nekoliko kućerina i visoke zidove kojima se ogradio i sada tvrdi da je on nekakav narodni čovjek. Ma dajte, molim vas! Malo morgen, kako je jučer rekao Kalmeta", rekla je Grabar-Kitarović večeras u Velikom Trgovišću.

Nakon posjeta Zaboku i Bedekovčini Grabar- Kitarović će predizborni skup održati večeras u Loboru.