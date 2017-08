Građanima stižu vojni pozivi, MORH objasnio o čemu se radi

Foto: Hrvoje Jelavić / Pixsell

Ovih su dana na adrese 15 tisuća građana do 55 godina starosti stigli vojni pozivi. Mnoge građane to je uznemirilo, no iz Ministarstva obrane pojašnjavaju da je riječ samo o jednoj fazi ustojavanja šest pješačkih pukovnija pričuve Oružanih snaga.

Kako piše N1, pozivi zasad stižu samo onima koji su već služili vojni rok ili su bili u Domovinskom ratu, odnosno koji već imaju određenu vojnu specijalnost.

Nekad se u vojsku išlo s ponosom, dok se danas poziv za formiranje pričuvnih snaga čeka sa strepnjom. Oko 15 tisuća ljudi dobilo je vojni poziv Ministarstva obrane, njih 150 s osječkog područja morat će odraditi i vojnu vježbu.

"S krajnjim ciljem da krajem ove godine imamo jednu klasičnu vojnu vježbu s razinom pješačke pričuvne satnije u Slavoniji u Gašincima i gledat ćemo da to realiziramo jer bi to bio prvi takav oblik vojne vježbe od završetka Domovinskog rata", rekao je Zoran Piličić, pomoćnik ministar obrane.