Građanima koji ne budu odvajali otpad stizat će višestruko veći računi

Naplata odvoza otpada po količini postaje obveznom za sve jedinice lokalne samouprave, a uvodi se i poticajna naknada za odvojeno skupljanje otpada, stoji u Uredbi o gospodarenju otpadom, koju je u četvrtak usvojila Vlada, piše Glas Slavonije.

Uredba bi trebala stupiti na snagu 1. studenoga ove godine i jedan je od uvjeta za korištenje sredstava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija za razdoblje od 2014. do 2020. godine, od čega je 475 milijuna eura predviđeno za financiranje u sektoru otpada.

Praksa u EU

- Neki gradovi već naplaćuju odvoz otpada po količini, što je u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, a uredbom ujednačavamo praksu te naplata po količini postaje obveznom za sve jedinice lokalne samouprave - pojasnio je državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike Mario Šiljeg.

Uredba potiče odvojeno skupljanje otpada i smanjenje količine odloženog otpada na odlagalištu jer se, objašnjava Šiljeg, osim odlaganja u reciklažnim dvorištima i spremnicima na javnim površinama, građanima omogućava da otpad odvajaju na samom kućnom pragu, što je praksa s dobrim rezultatima u drugim zemljama EU-a.

- Uvodi se i poticajna naknada koja potiče općine i gradove na povećanje odvojenog skupljanja otpada, odnosno smanjenje količine odloženog otpada. Hrvatska do 2020. godine mora odvajati 50 posto komunalnog otpada, a trenutno u prosjeku odvajamo 24 posto. Uredbom će se potaknuti i ubrzati postizanje tih ciljeva - ističe Šiljeg.

Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada za ovu i iduću godinu iznosit će sto kuna po toni, za 2019. i 2020. godinu 150 kuna po toni, a za 2021. i 2022. godinu 200 kuna po toni otpada. “Poruka je uredbe: manje trijaže - veća naknada, više trijaže - manja naknada”, naglasio je premijer Andrej Plenković na sjednici Vlade.

Nove cijene

Direktor osječkog komunalnog poduzeća Unikom Davor Vić, upitan za komentar prijedloga Vladine uredbe, kazao nam je kako je za sada vidio samo nacrt uredbe te da je intencija u Osijeku s Vladinom uredbom donijeti i novu strukturu cijene usluge.

- To bi značilo da ćemo u Osijeku napokon preko cijene napraviti razliku među našim korisnicima, na one koji sudjeluju u odvajanju otpada i time smanjuju količinu otpada koji završava na odlagalištu Lončarica Velika i one koji to još uvijek ne čine. Naravno da će se to negativno odraziti na račun onih koji ne selektiraju otpad. Dakle, ljudima koji su prihvatili sustav odvajanja otpada, koji koriste plave i žute kante ili vrećice, koji razdvajaju biorazgradivi otpad, kompostiraju ga, koriste ekootoke i reciklažno dvorište, računi bi trebali otprilike ostati jednaki. Onima koji to ne čine, i zbog kojih ćemo u budućnosti plaćati određene naknade od kojih je prva ona koja se tiče poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada koja završava na odlagalištu i regulirana je člankom 24. uredbe, računi će se višestruko povećati. Na taj ćemo ih način destimulirati u takvom ponašanju i time regulirati i troškove zbrinjavanja otpada. Regulacija troškova koji će ići prema korisnicima bit će sukladna troškovima koje će imati Unikom po određenom korisniku, tj. svatko će plaćati onoliko koliko miješanog komunalnog otpada preda na zbrinjavanje - naglasio je Vić, uz pojašnjenje da će sukladno stavku 5 članka 20. uredbe kriterij obračuna biti količina otpada određena volumenom spremnika i broj pražnjenja spremnika koji je korisnik zadužio, piše Glas Slavonije.