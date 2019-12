Građani u panici: Stižu im ovrhe, a tvrde da opomene nisu dobili

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Na adrese tisuće građana Osijeka ovih su dana stigli prijedlozi za ovrhe zbog neplaćenog parkiranja tvrtki "Elektromodul" što im ih je uputila tvrtka "Bessera", odnosno odvjetnik Juraj Marinić. Društvene mreže gore od komentara nezadovoljnih građana koji uglavnom ne osporavaju obvezu plaćanja bilo kojeg računa, pa i onog za parkiranje, no tvrde da im prethodno nije uručena nikakva opomena, piše Glas Slavonije.

- Dobio sam prijedlog za ovrhu zbog kazne iz veljače prošle godine i u roku od osam dana dužan sam platiti 649 kuna. Ne platim li, slijedi zapljena svih mojih računa pod mojim OIB-om, kao i procjena motornog vozila i prodaja preko suda, uz predvidljive troškove ovrhe od 506 kuna – svjedoči 42-godišnji Osječanin koji se obratio na više odvjetničkih adresa i od svih čuo isto – jedino je rješenje platiti kaznu u navedenom roku.

Međutim, on, kao i brojni drugi građani, ogorčen je činjenicom da državna administracija ustupa podatke drugoj privatnoj osobi, točnije fizičkoj osobi u pravnoj osobi, u ovom slučaju tvrtki "Bessera" kako bi se tvrtka mogla naplatiti.



- Kažu da imaju podatke iz policije, odnosno uvjerenje da sam ja vlasnik vozila, kao i fotografije gdje sam ja pogrešno parkirao. Činjenica je da sam zaboravio platiti kartu, no da netko meni ukrade torbu i da vrijedi manje od tisuću kuna, policija prema zakonu ne mora reagirati. Ovaj iznos koji moram platiti puno je manji, a koriste se mojim i tko zna s koliko još podataka fizičkih osoba - dodaje sugovornik Glasa Slavonije. Dodajmo tome da se, prema komentarima na društvenim mrežama, datumi dugovanja koje navodi "Elektromodul" i oni koje navodi "Bessera" ne poklapaju. Neki svjedoče o razlici u datumima od čak godinu i tri mjeseca.



S druge strane, iz tvrtke "Elektromodul", koja je građanima poslala obavijesti da su, u skladu s čl. 82. Zakona o obveznim odnosima, dugovanja ustupljena tvrtki "Bessera", poručuju da su građanima poslane opomene po računima, odnosno dnevnim kartama koje nisu platili. Direktorica Ana Kocelj tako tvrdi da u slučaju neplaćanja na kućne adrese vlasnika vozila upućuju mjesečne račune u istom iznosu, a potom i opomene.



- Svaki naš dužnik opomenut je prije no što smo tvrtki "Bessera" ustupili potraživanja. Uvijek je prva reakcija da netko nešto nije dobio, no kad vide fotografiju s dnevnom kartom, tada shvate da nisu u pravu. Dakle, najprije dnevnu kartu dobiju zataknutu za brisač automobila, potom račun pa opomenu po tom računu. Moram reći da je značajno manji broj onih koji ne podmiruju svoje obveze od onih koji plate - pojašnjava Kocelj i dodaje da je opći zastarni rok pet godina i definiran je Zakonom o obveznim odnosima.



Što kažu u "Besseri"

Ne čudi stoga da su građani na kućne adrese dobivali prijedloge za ovrhu koje datiraju još iz 2015. godine, i to preko tvrtke "Bessera" uime koje govori Dražen Stilin, čovjek koji je i prije 15-ak godina, preko tvrtke "Cordyline”, utjerivao dugovanja zbog istog razloga. Danas je vlasnik tvrtke "Bessera" i potvrđuje da im je "Elektromodul" ustupio tražbine za dugovanja više tisuća građana.



- Telefoni su nam ovih dana neprestano zauzeti, no mogu reći da već sad imamo velik broj plaćanja, jer su ljudi pravilno odreagirali. Bilo je upita je li omogućeno obročno plaćanje, no ono nije moguće, jer je već zakonom predviđeno plaćanje polovine ukupnog dugovanja u roku od osam dana. Nakon toga, automatizmom rješenje postaje ovršno i dodaje se predvidljivi trošak za naplatu - kaže Stilin dodajući kako bi tek krajem ovoga tjedna mogao znati tko je primio rješenje i usporediti plaćanja. Na upit jesu li građani ogorčeni i dolaze li u Zadarsku 2, gdje je sjedište tvrtke, Stilin kaže kako nema pretjerane ogorčenosti, jer građani dobiju fotografije na uvid i mogu vidjeti da im je za vjetrobransko staklo umetnuta dnevna parkirna karta. Dodaje da su građani najčešće svjesni svoje obveze i smatra da su te kazne općenito rezultat propusta građana koji smatraju da imaju dovoljno vremena za plaćanje svoje obveze, a potom je zaborave podmiriti.



- "Elektromodul" je slao opomene građanima od srpnja do listopada. Oni koji su reagirali, nisu dobili prijedlog za ovrhu, a ovi drugi jesu i to je to - poručuje Stilin.