Građani ostaju bez subvencija: Sami ćemo plaćati prilagodbu TV uređaja na novi sustav

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Novi rok u dozvoli izdanoj OIV-u pomaknut je s 1. srpnja na 25. svibnja 2020. godine, kada će početi prelazak na novi sustav po odašiljačkim regijama, a prelazak bi trebao završiti prije početka Europskog prvenstva u nogometu, piše Večernji list.

Zbog prelaska na novu tehnologiju građani bi do 25. svibnja 2020. godine trebali prilagoditi svoju prijamničku opremu ako gledaju digitalnu zemaljsku televiziju, a o točnoj dinamici prelaska po regijama na novi sustav građane će na vrijeme obavijestiti OIV. Svi oni koji nemaju DVB-T2 H.265/HEVC televizore ili samostalne prijamnike (tzv. set top boxove) koji podržavaju novi sustav, trebat će nabaviti odgovarajuću novu opremu sposobnu prikazati sliku i prenijeti zvuk.

Građani koji TV programe prate putem neke od naplatnih platformi za prijenos sadržaja (IPTV platforma nekog od operatora, kabelskog sustava, satelita ili evo tv-a) neće morati prilagođavati ili mijenjati svoju opremu. Trenutačno je u Hrvatskoj u upotrebi stari sustav odašiljanja DVB-T sa standardom kodiranja MPEG-2, koji ne dopušta prijenos svih TV programa u visokoj razlučivosti (HD), što će novi sustav omogućiti prije Europskog prvenstva u nogometu, koje se održava od 12. lipnja do 12 srpnja.

OIV je u svojem zahtjevu za izmjenu roka objasnio da bi zbog interesa javnosti promjenu sustava odašiljanja trebalo obaviti prije samog početka natjecanja, a ne tijekom njegova trajanja, što će osigurati stabilno stanje novog odašiljačkog sustava tijekom Europskog prvenstva, ali i druge učinke, kao što je, među ostalim, slika u HD rezoluciji. Odluka HAKOM-a donesena je nakon provedene javne rasprave. A sve odluke i provedbene akte koje donosi HAKOM usklađene su s odlukama Europske unije.

Ipak, zanimljivo je da se donose provedbene odluke i da se doista djeluje na terenu, poput prelaska na novi sustav odašiljanja, a da Hrvatska uopće nema usvojen Nacionalni plan djelovanja. Ne postoji nikakva obveza da se odluke HAKOM-a moraju nadovezivati na Nacionalni plan, no bilo bi logično da je tako. Europska komisija, naime, zahtijevala je od država članica da se Nacionalni plan donese. Prvi rok bio je još lani u lipnju, Hrvatska ga ja promašila i dobila novu rok da to učini do kraja godine, u suprotnom bi mogle uslijediti i sankcije. Dakle, procedura je cijele priče trebala biti malo drukčija. Oslobađanje područja tzv. “druge digitalne dividende” ili područja od 700 MHz koje još zauzima digitalna zemaljska televizija trebalo je početi usvajanjem odnosno u skladu s Nacionalnim planom djelovanja (Nacionalni plan djelovanja za uporabu frekvencijskog pojasa 470 – 790 MHz).

Proces ide tako da ga nadležno ministarstvo, u ovom slučaju Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, predloži, da Vlada da prvo zeleno svjetlo za javno savjetovanje, zatim se odradi savjetovanje od 30 dana, potom dokument Vlada odobri i pošalje u Sabor na konačno usvajanje.

U ovom slučaju zapelo je na Vladinu zelenom svijetu, koje se jednostavno – još uvijek ne događa. Što je sporno Vladi? Kako doznajemo, sporan je dio kojim bi se građanima subvencionirala kupnja set up boxova, kao i pri prvom prelasku s analognog na digitalni signal. Vlada je navodno sugerirala da se taj dio makne iz Nacionalnog plana jer nije predvidjela troškove u proračunu. Iz plana je, prema naputku, maknuto subvencioniranje, no svejedno stoji u nekoj ladici i ne vraća se u Ministarstvo, odnosno ne pušta na e-savjetovanje.

U svakom slučaju, HAKOM i OIV u skladu su i s EU i sa svojim planovima djelovanja rade na oslobađanju frekvencija potrebnih za 5G. I iako bi bilo logično da su slijedili Nacionalni plan, sad će Nacionalni plan biti usklađen s već donesenim provedenim odlukama. Dakle, naopačke. A umjesto bezrezervne podrške nastojanjima OIV-a i HAKOM-a da se požuri s procesom prelaska na nove sustave, Hrvatska bi se mogla naći pred problemom u EU jer rok istječe krajem godine kada je Nacionalni plan trebao biti donesen, a poslije slijede kazne. Jer ovo nije prvi rok koji se premašuje, prvi je bio još lani u lipnju kada smo dobili packe Europske komisije.