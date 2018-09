Gotovo svi novi auti u Hrvatskoj poskupili, a na tržištu kaos

Foto: GettyImages

Tada je na snagu stupila obveza certificiranja vozila prema novom WLTP protokolu, odnosno prema novom globalno usklađenom testnom postupku potrošnje goriva koji zamijenjuje dosadašnji zastarjeli NEDC sustav. Novi WLTP je mnogo realniji i rezultati potrošnje goriva bliži su stvarnim u svakodnevnom prometu (veća potrošnja), a samim time su i vrijednosti ispusta CO2 veće nego prema dosadašnjem NEDC-u. A to za sobom povlači i promjene u trošarinskom sustavu, odnosno naplati posebnog poreza na motorna vozila (PPMV) koji se u Hrvatskoj jednim dijelom plaća ovisno o količini ispusta CO2 u atmosferu, piše Večernji list. Nameti se i u mnogim drugim državama EU plaćaju prema ekološkom kriteriju, bilo da su to trošarine ili godišnji porez. Zbog toga je Europska komisija dala naputak da zbog novog WLTP protokola ne smiju porasti davanja koja države članice naplaćuju prema ekološkom kriteriju ispusta CO2.



A upravo se to dogodilo od početka rujna u Hrvatskoj, jer Carinska uprava, odnosno Vlada koja uredbom može mijenjati trošarinske stope PPMV-a, nije ništa poduzela pa je većini automobila od 1. rujna porasla vrijednost ispusta C02 prema koreliranom NEDC-u zbog čega su veće trošarine, kao i krajnja cijena. Koliko? To je sada vrlo teško utvrditi jer na tržištu automobila trenutačno vlada potpuni kaos. Neki proizvođači još nisu uspjeli homologirati sva vozila prema WLTP-u pa se neki modeli mogu kupiti samo s pojedinim motorima, a ne sa svima. Drugi imaju dosta vozila homologiranih prema starim pravilima na lageru pa se trošarine na njih obračunavaju prema starim vrijednostima NEDC-a, a neki su sve modele certificirali prema novom WLTP-u.