Goran Marić: Podravka nikome neće biti bankomat

Ministar državne imovine Goran Marić u razgovoru za Večernji list komentirao je i spekulacije da se oko Podravke sukobio s potpredsjednikom Vlade i ministrom obrane Damirom Krstičevićem.



'Nisu to više ni nagađanja, već odiozna podmetanja. O tobožnjem mom prevelikom utjecaju na kadroviranje mogu samo reći da su sva imenovanja koja su do sada potvrđena bila prijedlog resornih ministarstava. Jedina tvrtka kojoj je kao resorno nadređeno Ministarstvo državne imovine su Državne nekretnine u kojima još nije došlo do promjene. Nijedan do sada predloženi ni imenovani član uprave nije bio moj osobni izbor. Nova praksa u imenovanjima onemogućila je dosadašnji utjecaj interesnih skupina na postavljanje njihovih eksponenata u uprave društava. To je glavni razlog napada na mene', rekao je Marić.



Komentirao je i želju Emila Tedeschija da kupi Podravku.



'Iako Podravka nije na popisu strateških i posebnih trgovačkih društava, riječ je o naglašeno strateškoj tvrtki iznimno bitnoj za razvoj, ne samo Podravine nego i ukupnog hrvatskog poljoprivrednog potencijala. Podravka je afirmirana kao snažan, dugo građen nacionalni brend hrane i poljoprivrednih proizvoda koji potiče snažnu identifikaciju ljudi. Logično je i predmetno da hrana, kao jedan od temelja sigurnosti i blagostanja, kroz vlasnički status države i vlasničku raznolikost u Podravki afirmira taj odnos ljudi. Glede prodaje, moje je stajalište da ovo nije najbolji trenutak za to. Posebice naglašavam – ne bih htio da Podravka ikome bude bankomat za poboljšanje cash flowa (priljeva gotovine, op. a.)', rekao je Marić.



