Godišnje izvješće premijera: 'Hrvatska ni u jednom segmentu ne ide nazad'

Predstavio ga je kroz četiri stupa: pravnu sigurnost, konkurentnije gospodarstvo, zaštita obitelji te jača i sigurna Hrvatska u Europi i svijetu, prenosi N1.

Završna riječ premijera

Smatram da smo današnjim izvješćem, i tu zahvaljujem svim članovima i članicama Vlade, vama u Saboru, dali pregled činjenica. Konkretnih, provjerljivih činjenica, podataka koji se odnose na gospodarstvo, na sve sektore kojima se Vlada bavi, sve što se odnosi na provedbu načela solidarnosti ili je riječ o pitanjima sigurnosnog karaktera, pitanja koja se tiču vojske, policije, branitelja, rekao je Plenković.

Poruke su da svi zajedno moramo poraditi još uvijek na pouzdanosti, učinkovitosti i neovisnosti našega pravosuđa. To je jedna od temeljnih zadaća koja će našim sugrađanima ulijevati više povjerenja u funkcioniranje institucija države, mogućnost ostvarivanja prava i da svi pokušamo razabrati načela diobe vlasti i podjele zadaća u Republici Hrvatskoj. Politički možemo nešto željeti u našim programima, ali moramo svi zajedno kao društvo znati tko je za što nadležan. To su temeljna načela razvijene demokracije i kvalitetno funkcionirajućih društava, rekao je Plenković.

Traženje istine, pitanja koja su ostala nakon Domovinskog rata, moramo stvoriti klimu da do istine treba doći, da zločine i počinitelje treba kazniti, ali to moraju raditi institucije koje su za to nadležne. To ne mogu raditi političke stranke, rekao je.

"Hrvatska ni u jednom segmentu ne ide nazad"

Smatram da na jednom segmentu, koji sam spomenuo na početku, pitanje polariziranosti i podjela u društvu. Jesmo li na tom skoru dovoljno dobro radili. To je možda element s kojim sam najmanje zadovoljan. Hrvatsko društvo prati neke globalne i europske trendove i ne uspijeva dovoljno učinkovito i brzo smanjiti polarizaciju u društvu. To je temeljno pitanje razvoja, rekao je Plenković.

Nema strateške zadaće koju Hrvatska nije riješila u ovih 30 godina, slobodna, međunarodno priznata zemlja, žrtva agresije, zemlja i narod koji je oslobodio svoj teritorij, pozicionirala se u međunarodnoj zajednici, dio kolektivne sigurnosti kroz NATO, Europska unija. Sve što je bitno riješili smo. Sve što nam je ostalo su nijanse, rekao je Plenković.

Važno je da svi, i većina i manjina, rade na tome da pokušaju iznjedriti drukčiju Hrvatsku. Hrvatska ni u jednom segmentu ne ide nazad. U internom segmentu, koji je slojevit, u smislu podjela, moramo učiniti više. Više tolerancije, više uvažavanja, rekao je premijer.

Hrvatske manjine trebaju njegovati ono što imaju i biti uključene adekvatno u društvo. Samo na taj način jačamo pozicije Hrvata u susjednim zemljama. Samo tim putem, težeći reciprocitetu. Ove stvari radimo za sebe, radi homogenosti u našem društvu, kazao je Plenković.

"Treba kreirati ozračje optimizma, a ne pesimizma"

Ujedno, moramo mijenjati društvenu klimu. Društvena klima, ako gledate ankete, medije, raspoloženje, rekli bismo da sve propada, da je katastrofa. Prevladava pesimizam, negativa. Je li to baš tako? Je li to ozračje u kojem živimo baš takvo ili je realna situacija u kojoj živimo drugačija? Ne kažem da je sve ružičasto, ali je li baš sve negativno? Ja mislim da nije, rekao je Plenković.

Moramo poraditi, kao političke stranke, ipak na kreiranju ozračja koje ima malo više optimizma, a malo manje pesimizma. Ozračje utječe na rezultate u bilo kojoj organizaciji, u bilo kojem aspektu. Upravo na tom tragu rasprave poput današnje koja je za razliku od ove koja će slijediti popodne drugačije strukturirana, mirnija, daje nam da promislimo o tome, rekao je Plenković.

Zato ćemo ova pitanja koja su otvorena, pitanje plaća, sindikata, rješavati na dobronamjeran način. Svima je u interesu da naši ljudi ne budu potplaćeni, da budu primjerenije nagrađeni za rad koji daju. Zato sam kazao, ne radi se samo o postocima i bodovima, radi se o produktivnosti, valoriziranju učinka. Plaćanju po učinku, to je sustav u kojem živimo. To je bit i tu se krije ključ ove vježbe na koju sam pozvao, da nam predstavnici sindikata pomognu, a to je temeljita, stručna, vrlo precizna rasprava o koeficijentima. To je jedno od najsloženijih pitanja od svih s kojima smo se susreli, kazao je premijer.

Nepravde koeficijenata, nelogičnosti, različite vremenske faze, utjecaji stranaka ostavili su sustav u kojem nitko nije sretan ni zadovoljan. Mi to znamo, svjesni smo toga, ali je naša zadaća pronaći rješenje, rekao je Plenković.

"Izlazimo ususret koliko možemo"

Ono što smo napravili su jasne poruke - izlazimo ususret koliko možemo, čak i nauštrb nekih naših planova i obećanja. Ako jedna skupina traži 6 posto, iz istoga sektora došao je zahtjev koji bi išao u suprot onome što je bilo glavno načelo sindikata obrazovanja. Zahtjev visokoga ponovno bi povećao tu razliku. To nije zahtjev Vlade, to su činjenice. Samo kad zbrojimo ta tri segmenta, već smo u financijskim okvirima ukupnoga troška koji smo danas dali, a koji ide svima, i državnim i javnim. Ima svoju logiku, ima konzistentnost u pristupu i politici Vlade u proteklim godinama u vrijeme kad mi obnašamo ovu odgovornu dužnost za državu i naše građane.

Ako sve zbrojimo, doći ćemo do 18 posto povećanja plaća samo za osnovice, a za naše sugrađane i povećanje olakšica. To je ozbiljan iskorak. On govori o onome što možemo u okviru realnih proračunskih mogućnosti, a da pritom ne srušimo sve što smo radili zadnje tri godine, jer ako srušimo što smo radili zadnje tri godine, to ne bi bilo osobito mudro i ne bi imalo smisla. Zato smo osmislili ovakav prijedlog, koji ide ukorak s osobnim odbicima, koji ide i za novim, značajnim povećanjem minimalne plaće, ali ne tako da one poslodavce koji imaju zaposlenike na minimalnoj plaći bacimo na koljena, jer to je stalna dilema tog pristupa, rekao je Plenković, koji se zahvalio na raspravi i sugestijama zastupnicima u Saboru.