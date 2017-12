Prodaju se gotovo novi automobili s malim brojem kilometara za osjetno manje novca

Foto: Marijan Sušenj / Pixsell

Kasna jesen je razdoblje kad se na našem tržištu automobila u ponudi mnogih trgovaca pojavljuju “godišnjaci”, automobili koji su registrirani u pravilu u proljeće, a prešli su oko 15.000 km. Uglavnom su to automobili koji su odradili jednu turističku sezonu u rent-a-caru.

Kako piše Večernji list, sve bolji turistički rezultati i sve više gostiju na Jadranu uzrok su pravog procvata rent-a-car poslovanja. Ove je godine, prema neslužbenim podacima, za potrebe rent-a-cara u Hrvatskoj registrirano oko 18.000 automobila. Upravo je povećanje broja automobila za najam umjetno povećalo i prodaju novih automobila u Hrvatskoj koja je u odnosu na lani porasla s 34.916 automobila u prvih devet mjeseci 2016. na 41.505 automobila u 2017. godini.

Zašto kažemo umjetno povećanje? Upravo stoga što svi ti automobili kojima su se u rent-a-caru Hrvatskom vozili turisti ne završavaju u prodaji na našem tržištu, već velik broj njih nakon odrađenih šest mjeseci odlazi u prodajne salone izvan Hrvatske, jer naše tržište jednostavno ne može progutati toliku količinu. Ali, određena količina prodaje ih se i kod nas. Povrat automobila iz rent-a-cara stoga je dobra prilika za one koji žele kupiti gotovo nov automobil s malim brojem kilometara za osjetno manje novca, kod nekih automobila do čak 20 posto, u odnosu na cijenu potpuno novog takvog primjerka. Neki kupci imaju velike predrasude o automobilima iz rent-a-cara. Nije im drago što ih je vozilo mnogo ljudi, ne znaju kako su se vozači i putnici odnosili prema automobilu, jednostavno im nije ugodno kupiti gotovo novo vozilo, a da znaju da ga je netko već koristio.

Takvi kupci obično se odlučuju za kupnju novog automobila, radije izdvoje veći iznos novca kako bi iz salona izvezli potpuno nov automobil. Dakako, tim su činom odmah izgubili 10-ak posto vrijednosti istog automobila, ali za mnogo ljudi kojima je sigurnost novog proizvoda najbitnija to je svakako vrijedno platiti. Za one druge kojima to nije važno salonski primjerci automobila i godišnjaci iz rent-a-cara dobra su prilika za uštedu.