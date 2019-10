Godinama varala državu pa zaradila gotovo 200.000 kuna od roditeljskih naknada i dječjih doplataka

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Provedenim kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika Policijske postaje Metković, 39-godišnja hrvatska državljanka osumnjičena je za kazneno djelo prijevare.



Sumnjiči se da je, s ciljem stjecanja protupravne imovinske koristi, koristeći činjenicu fiktivno prijavljenog prebivališta u Metkoviću, iako je njen stvarni boravak u Bosni i Hercegovini, dovela u zabludu djelatnike mirovinskog i zdravstvenog osiguranja.

U razdoblju od 2010. godine do danas za sebe i svoju djecu pričinila troškove zdravstvenog osiguranja veće od 25 tisuća kuna. Također joj je na ime roditeljskih naknada od 2013. do 2015. godine isplaćeno gotovo 60 tisuća kuna te joj je, na temelju zahtjeva za dječji doplatak, od kolovoza 2012. do kraja veljače 2019. godine isplaćeno više od 100 tisuća kuna.



Na opisani način ukupna pričinjena materijalna šteta mirovinskom i zdravstvenom osiguranju je gotovo 190 tisuća kuna, izvijestila je Policijska uprava dubrovačko-neretvanska.



Policija protiv osumnjičene 39-godišnjakinje podnosi kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Metkoviću.