Glavni razlozi zašto mladi odlaze iz Hrvatske

Foto: Press Association/PIXSELL

Zašto mladi odlaze iz Hrvatske? Tema je konferencije održane u 11 sati u Hrvatskom novinarskom društvu. Konferencija se bazirala na istraživanju iskustva migracije i planiranih odlazaka mladih iz Hrvatske, a istraživanje su provele dr. sc. Dunja Potočki i dr. sc. Mirjana Adamović.

Istraživanje se provelo na 56 mladih od 19 do 29 godina metodom fokus grupa, a grupe su iz 5 hrvatskih gradova: Čakovec, Osijek, Rijeka, Split i Zagreb. Rezultati istraživanja su pokazali da mladi uglavnom odlaze iz Hrvatske radi obrazovanja, novih iskustava, dobivanjem stipendija i Erazmus programom, a još jedan veliki razlog zašto mladi odlaze je potraga za boljim životom. Iskustva iz stranih zemalja u koje su mladi išli radi učenja su uglavnom pozitivna, mladi se vrate obogaćeni novim iskustvom, ali veći problem tj. stvaran problem Hrvatske je odlazak mladih iz Hrvatske radi posla, trbuhom za kruhom. Dok su iskustva onih koji su otišli učiti pozitivna, iskustva onih koji su išli raditi u inozemstvo nisu toliko pozitivna.



“Inicijalni ugovor mi je bio devet mjeseci, međutim nakon četiri mjeseca sam odlučio da je vrijeme za odlazak jer jednostavno se više nisam mogao nositi s Finskom“, izjava je jednog od ispitanika iz Rijeke.



„Mlade se ne pita, mlade pitaju novinari, mlade ne pitaju oni koji su mjerodavni..“, izjavio je na konferenciji Josip Miličević iz mreže mladih Hrvatske. Miličeivć je naglašavao kako mladi nemaju puno izbora u politici, mlade se ne pita, te da ako želimo izgraditi politiku koja odgovara mladima, mladi se moraju uključiti u donošenje odluka i politiku.



„To nije donošenje politika, to je donošenje mjera“, nadodao je.



S nešto pozitivnijim razmišljanjem, Iva Tomić s Ekonomskog instituta u Zagrebu smatra da iseljavanje ne mora biti nužno negativno: smanjuje se pritisak na tržište rada te se ljudi vraćaju (ako se vrate) obogaćeni novim iskustvom, znanjem i slično. No još jedno istraživanje provedeno prije ulaska Hrvatske u EU, pokazalo je da 26% mladih želi zauvijek napustiti Hrvatsku, a njih 46% na neko određeno vrijeme. Nikola Baketa, iz Instituta za društvena istraživanja, jedan od glavnih problema koji potiču mlade na iseljavanje jest korupcija, ponajviše zapošljavanje preko veze. Tu onda dolazi do pada važnosti znanja, sposobnosti, mladi smatraju da se ne isplati truditi. Povjerenje u političke institucije je sve manje te se mladi onda odlučuju na odlazak iz Hrvatske.



Ovo istraživanje je samo djelić onoga što slijedi. Organizacija Friedrich Ebert Stiftung, koja je ujedno i potpora i inicijativa samom istraživanju, priprema još veće istraživanje na ovu i još sličnih tema koje će se bazirati na 1500 ispitanika. Svake godine se desetak tisuća mladih odseli, dvije trećine njih razmišlja da odu iz Hrvatske, društvo Hrvatske stari, a vlast poduzima premale mjere kako bi spriječili imigraciju mladih.