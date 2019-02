Glavni poštanski ured produljuje radno vrijeme za preuzimanje pošiljaka

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Od ponedjeljka 11. veljače stanovnici gradskih četvrti Donji grad, Gornji grad – Medveščak, Trnje i dijela gradske četvrti Podsljeme moći će svoje pošiljke preuzeti svaki dan, od ponedjeljka do nedjelje od 7 do 24 sata u Poštanskom uredu u Branimirovoj ulici 4 u Zagrebu.

Sve pošiljke za koje je korisnicima navedenih gradskih četvrti ostavljena obavijest o prispijeću preuzimat će se prostorima poštanskog ureda u Branimirovoj (glavni ulaz u poštu).

Preuzimanje pošiljaka sada je integrirano unutar prostorija poštanskog ureda na dva zasebna šaltera, a produženo je i radno vrijeme. U dosadašnjem prostoru za preuzimanje pošiljaka u središnjoj zgradi pošiljke su se mogle preuzeti od ponedjeljka do petka od 7 do 20 sati te subotom od 7 do 13 sati.