Gjenero: Sindikati u Hrvatskoj su zastarjeli

Europska unija je promijenila pravila rješavanja arbitražnih procesa, koji će se u budućnosti rješavati pred sudovima unutar EU-a, no Mađarska je kao izuzetak nametnula energetske arbitraža. Gjenero smatra kako se ništa neće promijeniti kod postojećih arbitražnih procesa, niti će se išta promijeniti kod mogućih žalbi za procese u kojima je već donesen arbitražni pravorijek. Smatra kako je nekoliko vlada u prošlosti forsiralo arbitraže umjesto dogovora i pregovora te kako to nije bilo mudro. Hrvatska će, rekao je Gjenero, morati drugačije pristupati sporovima u budućnosti.

Osvrnuo se na prijepor među sindikatima oko nove strategije INA-e, koja je naumila krenuti u prenamjenu rafinerije Sisak u biorafineriju, industrijsko sjedište i petrokemijski pogon. Gjenero je istaknuo kako sindikati u Hrvatskoj vrlo često služe kako bi se zadržale stare forme neprofitabilnih postrojenja i nekvalitetnih radnih mjesta. Kao da su zapeli u nekom prošlom vremenu, oni ne uče, ne osuvremenjuju se i zbog toga imamo apsurdne situacije.

Komentirao je i propali natječaj za zakup LNG terminala na otoku Krku. Optimističan je glede njegove realizacije jer to je za zapadne saveznike, koji su dali novac za brod, strateški projekt namijenjen neovisnosti ili smanjenju ovisnosti o ruskom plinu. Imalo bi smisla da ga napravi Hrvatska sam i bez partnera jer on će postati značajno čvorište za uspravnicu Triju mora, ekološki će unaprijediti Jadran jer će brodski promet prijeći na plin. Značit će privlačenje investicija u luku Rijeka, za koju su zainteresirani Kinezi, jer se čini da je luka Pirej prilično izolirana. A nije nevažno niti to što su Kinezi već prisutni na radovima Pelješkog mosta, rekao je Gjenero.