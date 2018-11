Gdje će se skladištiti nuklearni otpad nuklearne elektrane Krško?

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Nuklearna elektrana Krško, u kojoj jednaki udio imaju Hrvatska i Slovenija, u ovoj će godini premašiti plan po pitanju proizvedene i isporučene električne energije.

Ipak, razlog za zabrinutost je što još nema dogovora dvaju država oko toga gdje će se u budućnosti skladištiti nuklearni otpad, piše HRT.

Nuklearna elektrana Krško trebala bi sve do 2043. godine biti stabilan izvor električne energije za Hrvatsku i Sloveniju. Svaki šesti MWh koji potrošimo dobivamo iz Krškog. "Ovogodišnji rezultati pokazuju da je program sigurnosne nadogradnje u poodmakloj fazi, da su otklonjene sve zapreke za njezin završetak. Također, obavili smo ovogodišnji remont u rekordnom roku", rekao je predsjednik Uprave NE Krško Stane Rožman.

No nuklearka proizvodi i otpad, koji se privremeno skladišti u elektrani. Ali to privremeno rješenje na snazi je već gotovo 36 godina. Srednje i niskoradioaktivni otpad moći će se skladištiti unutar nuklearne elektrane najkasnije do 2025. godine. Slovenci su već odabrali lokaciju za svoje novo skladište, dok je na nama da odlučimo hoćemo li svoju polovinu otpada skladištiti u Hrvatskoj ili ćemo za to plaćati Slovencima.

Kao najizglednije rješenje dosad se spominjala Trgovska gora u općini Dvor, no konačni odabir još je daleko. Naš predstavnik u Upravi nuklearke ističe da su strahovi zbog izgradnje odlagališta neopravdani i da je riječ o političkoj odluci. "Javnost je osjetljiva na to, ta komunikacija je osjetljiva, pa se to ekstrapolira i na političko pitanje. Ja osobno mislim da je to tehnološki trivijalno pitanje, za koja postoje jednostavna, elegantna i ne skupa rješenja", kazao je Hrvoje Perharić, član Uprave NE Krško.

Kakvo god rješenje bilo, morat ćemo ga odabrati što prije. Zasad smo jedino odlučili da odlagalište ne smije imati negativan utjecaj na okoliš i stanovništvo, te da mora biti jeftinije od zajedničkog projekta sa Slovencima.