Gari Cappelli: Turistička sezona bit će na razini plana

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Ministar turizma Gari Cappelli izjavio je u ponedjeljak da će ovogodišnja turistička sezona biti na razini plana, s oko 3 posto porasta turističkih dolazaka i 1 do 2 posto rasta u noćenjima.

Cappelli je u Marini Punat, čiji predstavnici će na konferenciji za novinare govoriti o najznačajnijim ulaganjima realiziranima u ovoj godini, novinarima iznio podatke da je od početka godine do sada ostvareno 4

posto više turističkih dolazaka te oko 1,5 do 2 posto više noćenja.

Istaknuo je i financijske pokazatelje, iznijevši da fiskalizacija pokazuje da je ostvareno oko 1,4 milijarde kuna više prometa nego u istom razdoblju lani u području pružanja usluga u smještaju i ugostiteljskih usluga.

"S obzirom na booking koji očekujemo u 9. i 10. mjesecu, a on je jako dobar u svim segmentima - i kad govorimo o nautici, o privatnom smještaju, naročito o hotelima, očekujemo da ćemo završiti godinu tako kako smo i planirali, a to je negdje 3 posto povećanje na razini godine u dolascima i 1 do 2 posto u noćenjima", izjavio je Cappelli.

Dodao je da će slično biti i u fiskalnom dijelu, odnosno očekuje se povećanje prometa od 2 do 3 posto.

"Jedna teška sezona, kao što smo i predviđali, ali predviđali smo taj rast negdje oko tri posto, što će se na kraju godine ispostaviti da smo dobro planirali", ustvrdio je Cappelli.