Garden odlazi iz Tisnog zbog prilično nevjerojatnog razloga

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Svjetski poznat The Garden resort napušta Tisno, lokaciju na kojoj će djelovati šest godina uz izdašan doprinos općini, a otjerao ih je lokalni beach bar čija noćna buka smeta gostima Gardena. Ovu pomalo bizarnu vijest upravo su objavili iz Gardena, uz opširno objašnjenje osnivača Nicka Colgana i promotora koji u Tisnom organiziraju događanja tijekom čitavog ljeta. Za sad ne otrkivaju novu lokaciju o kojoj već pregovaraju kako bi se što prije mogao organizirati program za 2019. godinu.

Iz Gardena tako "teška srca" poručuju da će ovo biti zadnja godina kako će biti prisutni na ovoj lokaciji.

"Naime, ovog ponedjeljka, 28. svibnja, Općinsko vijeće Tisno glasovalo je za ponovno izdavanje dozvole rada Vortex beach baru, koja je bila ukinuta prošle godine zbog ilegalnog rada odmah uz našu lokaciju. Dozvola omogućava Vortexu da i u vremenu između između 07:00 - 12:00 ujutro od 15. lipnja do 1. rujna, pušta iznimno glasnu glazbu te na taj način onemogućava jutarnji odmor gostima festivala. Temeljem svakogodišnjih pritužbi naših gostiju i inozemnih partnera kontinuirano smo upozoravali na navedeni problem. Ovakvom odlukom Općinskog Vijeća Tisno onemogućeno nam je odgovorno poslovanje te ispunjavanje ugovornih obveza koje smo preuzeli prema naših gostima. Slijedom navedenog, The Garden tim od 2019. godine napušta Tisno i uz potporu međunarodnih organizatora događaja započeli smo razgovore o novoj lokaciji za 2019.", stoji u priopćenju Gardena.

Nick Colgan kaže da su šokirani odlukom općinskog vijeća, no ističe da već ima nekoliko novih lokacija na umu. "Odluka Općinskog vijeća u Tisnom, koja dozvoljava Vortexu da radi odmah uz nas i tijekom naših događaja sprječava The Garden da omogući prigodno okruženje u kojem naši gosti mogu spavati, tako da se oni u budućnosti neće vraćati. Nudimo mali postotak kreveta za festivalske goste, a većina ih odsjeda u Tisnom, Jezerima, Betini i Murteru. Šokirani smo odlukom Vijeća i osjećamo da gledaju kratkovidno na stvari. Čini mi se nevjerojatnim da mali partikularni interesi zaustavljaju projekt koji tijekom osam tjedana u Tisno dovede preko 20.000 inozemnih gostiju. Odluka za napuštanje Tisnog nije bila laka, ali bi ostanak u ovakvom okruženju trajno ugrozio projekt u koji smo zajedno s našim inozemnim partnerima uložili iznimno puno energije i financijskih sredstava. Neprimjereno glasna glazba lokalnog bara ne dopušta ljudima odmor u jutarnjim satima te gosti više ne žele odsjedati na lokaciji", kaže Colgan.

Garden ove godine očekuje do 20.000 posjetitelja iz više od 40 zemalja svijeta koji troše oko 100 eura po danu i ostaju minimalno 7 dana, a ovogodišnji budžet vanjskih promotora je otprilike 1,5 milijuna eura samo za programski dio. U Gardenu ističu da će 2018. biti najbolja godina do sada, četiri od šest događaja su rasprodana unaprijed za ovu sezonu, a imaju i dva nova događaja u planu za iduću godinu, kao i jedan manji događaj u predsezoni. "Ove godine smo dodatno investirali u mobilne domove unutra lokacije kampa, ali sada će ovi gosti biti potpuno ometeni od strane Vortexa. Pokušat ćemo u razgovoru s drugim čelnicima lokalnih samouprava pronaći novu destinaciju za The Garden u Hrvatskoj. Osjećamo odgovornost i žao nam je brojnih mještana koji su nas kontaktirali i proteklih godina investirali u svoje smještajne kapacitete na bazi naših gostiju. Smatramo da je Općinsko vijeće donijelo odluku koja nije promišljena i dugoročno je štetna za lokalno stanovništvo s kojim iznimno dobro surađujemo. Nevjerojatno je da upravo predstavnici naših prijatelja iz Tisna donose ovakvu odluku”, zaključuju u Gardenu.

Odluka je šokirala i strane promotore. Tom Paine iz festivala Love International kazao je da je Vortex ozbiljna prijetnja i konstantna smetnja za njihov festival, oko čega uporno dobivaju prigovore posjetitelja. Alex Lowes iz SunceBeat festivala kaže da beach bar Vortex pored naselja sada postaje ozbiljan problem i prijetnja svim napornim radovima koje su uložili u privlačenje tolikih turista u Tisno. "Dobivamo brojne pritužbe, problemi buke su osobito ozbiljni između 06:00 i 12:00 i ljudi sada kažu ako se nastave da se neće vratiti. Uništava nam dnevni program, jašu na leđima našeg dobrog imena i napornog rada te ulaganja stotina tisuća funti da se ovaj festival održi", napominje Lowes.