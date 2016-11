'Gajeva se u četvrtak otvara za promet da ljudi za Advent mogu normalno funkcionirati'

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić najavio je da će u četvrtak popodne svečano biti puštena u promet Gajeva ulica kako bi za vrijeme Adventa ljudi mogli normalno funkcionirati, a za drveća, koja su se zbog pogreške izvođača tijekom rekonstrukcije te ulice morala sjeći, rekao je da su ih odsjekli 12 od ukupno 40.

Komentirajući tvrdnje Zelene akcije da se stabla sijeku jer je tijekom izvođenja radova nogostup spušten te su stabla s korijenjem ostala "previsoko", 20-ak centimetara uzdignuta u odnosu prema okolnom terenu, Bandić je odgovorio da pozdravlja kolege iz te udruge koju sufinancira Grad Zagreb. Dometnuo je da je to dobro i to je demokracija.

"I kada opravdano ukažu na problem, onda ćemo mi to afirmativno prihvatiti i korigirati. Međutim, moram ih razočarati ovaj put. Nećemo rezati drveće pa makar strši 10 ili 12 centimetara više korijen u zrak, ostavili smo ih, nismo htjeli to sjeći. Odsjekli smo ono drveće koje je bolesno, koje je dotrajalo. Njih smo sedam posjekli, i pet koji nikako ne mogu rasti u zraku jer drvo ne može rasti u zraku, nego iz zemlje. To je 12 od 40", istaknuo je Bandić.

Objasnio je da svako stablo ima svoj vijek trajanja, pa tako i ona u Gajevoj koja su sađena vjerojatno između dva svjetska rata ili poslije Drugog svjetskog rata.

Bandić kaže kako se već sada naziru konture Gajeve ulice jer je u promet puštena Gajeva ulica od Hebrangove ulice do Ulice Nikole Tesle, a u četvrtak popodne će pustiti u promet Gajevu od Vodnikove, preko Ulice baruna Trenka do Hebrangove ulice.

"Pasica od metar i deset širine na pločniku na istočnoj strani zelenog tepiha je postavljena, koliko ja znam, završni radovi brušenja zapadne strane rundela uz drveće se rade danas, pere i pegla, i u četvrtak ćemo to svečano otvoriti da za vrijeme Adventa ljudi mogu normalno funkcionirati", poručio je Bandić.

Ispričao se stanovnicima Gajeve i svim Zagrepčanima što su radovi na rekonstrukciji te ulice dugo trajali i što ih nisu mogli početi ljetos zbog, kako je objasnio, zakašnjelog natječaja. Dodao je da nisu mogli više odgađati što je dovelo do toga da radove počnu u jesen i završe na pragu zime.