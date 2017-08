Frikom: Zabrana Ledu ne znači da je Sberbank naš vlasnik

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Srbija je na zahtjev ruske Sberbank privremeno zabranila Ledu raspolaganje udjelom koji ta tvrtka ima u Frikomu, no to ne znači da je Sberbank postala vlasnik Frikoma niti to utječe na poslovanje tvrtke, prenijeli su u petak neki beogradski mediji.

Ledo, tvrtka iz sastava Agrokora koja je 100-postotni vlasnik Frikoma, u četvrtak je objavio da je dva dana ranije, 22. kolovoza, zaprimio odluku Trgovačkog suda u Beogradu od 7. lipnja, a kojom je na zahtjev ruske Sberbanke Ledu zabranjeno raspolaganjem cjelokupnim udjelom u Frikomu.

Prenoseći tu vijest, agencija Beta prenosi i kako im je u Frikomu danas rečeno da to ne znači da je Sberbanka vlasnik Frikoma.

"Ova privremena mjera ni u kom aspektu ne utječe na poslovanje kompanije Frikom te će ona, kao i do sada, nastaviti s planiranom proizvodnjom i plasmanom robe", rekli su toj agenciji u Frikomu.

Trgovački sud u Beogradu je početkom lipnja donio privremenu mjeru zabrane raspolaganja i opterećenja 100-postotnog udjela Leda u Frikomu kao osiguranje za potraživanje Sberbanka u iznosu od 100 milijuna eura, a sukladno jamstvu za taj kredit iz veljače ove godine, izvijestili su iz Leda, iz kojeg su najavili žalbu na tu odluku.

Ledo je ujedno objavio da je Sberbank pokrenuo postupak arbitraže protiv Agrokora d.d. i 11 tvrtki jamaca, među kojima je i Ledo, pred Londonskim sudom međunarodne arbitraže (LCIA), a u vezi 450 milijuna eura koje je ta banka dala Agrokoru i koje Sberbank "potražuje iz razloga pokretanja postupka izvanredne uprave u Hrvatskoj".

Paralelno, za vrijeme trajanja arbitražnog postupka, izvanredni povjerenik Agrokora Ante Ramljak je engleskom sudu podnio zahtjev za priznavanjem učinaka izvanredne uprave u Engleskoj i Walesu. Stranke u arbitražnom postupku su prihvatile mirovanje arbitražnog postupka dok se pravomoćno ne odluči o Ramljakovu zahtjevu, a što se očekuje najranije u studenom 2017. godine, naveli su iz Agrokora.

I izvanredna je uprava u redovnom mjesečnom izvješću, objavljenom 10. kolovoza, navela da je u proteklom razdoblju formalno pokrenut niz sudskih i ovršnih postupaka protiv Agrokora d.d. i povezanih društava te tri arbitražna postupka pokrenuta u Londonu.

Izvanredna uprava je pred Sudom pravičnosti Visokog suda Engleske i Walesa (Chancery Division of the High Court of England and Wales) podnijela zahtjev za priznavanjem postupka izvanredne uprave. Sberbank je odgovorila na podneseni zahtjev te je ročište za saslušanje stranaka zakazano za 3. kolovoza 2017. godine odgođeno kako bi se razmijenili dodatni dokazi, navela je izvanredna uprava u tom izvješću.

Beogradski mediji su početkom lipnja objavili da je Sberbanka predala trgovačkim sudovima u Beogradu i Zrenjaninu zahtjeve za zabranu prodaje imovine poduzeća Frikom i Dijamant, koje posluju u sastavu Agrokora.