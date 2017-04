FOTO: Postoji i plan B po kojem Vlada preuzima vodstvo

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

U Banskim dvorima održan je sastanak premijera Andreja Plenkovića s najvećim dobavljačima koncerna Agrokor, a na sastanku su prisutni i potpredsjednica Vlade zadužena za gospodarstvo Martina Dalić, ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić te predsjednik Hrvatske gospodarske komore Luka Burilović.

Premijer Andrej Plenkovićje na novinskoj konferenciji nakon sastanka s dobavljačima Agrokora izjavio da Vlada intenzivno radi na smirivanju ozračja u javnosti glede situacije u Agrokoru te da želi podržati svaki napor koji će dovesti do dogovora svih zainteresiranih aktera, a koji će omogućiti kvalitetno restrukturiranje i dostupnost svježe likvidnosti.

"Vlada Republike Hrvatske intenzivno radi na prije svega smirivanju ukupnog političkog ozračja i ozračja u javnosti glede situacije u našoj najvećoj kompaniji. Vodimo dijalog i s kompanijom i s dobavljačima i s predstavnicima kreditora, dakle banaka", kazao je Plenković na početku konferencije.

Podsjetio je da je Vlada pripremila nacrt zakona o izvanrednoj upravi u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za RH, o kojem se Sabor raspravljati u srijedu. "U ovome trenutku Vlada Republike Hrvatske želi podržati svaki napor koji će dovesti do dogovora svih zainteresiranih aktera, dakle od same kompanije pa do predstavnika vjerovnika, koji uključuju i kreditore, banke i dobavljače, i domaće i inozemne, s obzirom da je Agrokor kompanija koja ima rasprostranjenu poslovnu djelatnost u niz zemalja našega okruženja. Takav dogovor, koji bi omogućio kvalitetno restrukturiranje, dostupnost svježeg likvidnosti i novca, koji bi omogućio redovito poslovanje i izvršavanje barem dijela akumuliranih obveza prema dobavljačima, sigurno da bi bio najbolji potez kojeg akteri na funkcionirajućem tržišnom gospodarstvu i slobodnom tržištu kakvo ima Hrvatska mogu postići i mi bismo ga vrlo rado podržali", rekao je premijer nakon sastanka s dobavljačima koji su oni sami inicirali.

Porezna uprava mora postupati po zakonu

- U sljedećih nekoliko dana ćemo razgovarati sa svim akterima i pokušati pomoći svima. A spremni smo preuzeti i odgovornost koja bi podrazumijevala kvalitetno restrukturiranje kompanije - zaključio je Plenković. Plenković je kazao da Porezna uprava mora postupati po zakonu. - U trenutku kada neka druga društva i drugi vjerovnici krenu u naplatu tada oni koji rade u Poreznoj upravi nemaju mogućnost arbitraranosti. Oni moraju štititi interese proračuna i moraju postupati po zakonu - objasnio je Plenković zašto je Porezna uprava krenula u naplatu duga od Agrokorovih tvrtki.

Postoji scenarij A to je dogovor svih zainteresiranih aktera. Postoji i plan B. Ukoliko do dogovora ne dođe postoji nacrt zakona u kojem vodstvo rješavanje problema preuzima država - rekao je Plenković.

Plenković je ponovio da podržavaju svaki dogovor između komapnije i kreditora. Kazao je da očekuje da će zakon biti što skorije raspravljen i izglasan u saboru. Josip Budimir je u ime dobavljača kazao da su tražili od Vlade da im pomognu da se odblokiraju računi Agrokorovih tvrtki. - Ukazali smo na potrebu da i banke i dobavljači i Vlada zajednički djelujemo u cilju rješenja - rekao je Budimir.

- Smatramo da je standstill aranžman dobro rješenje. No, zakon je i dobrodošla institucionalna pomoć - kazao je Josip Budimir.

Predsjednik HGK Luka Burilović je rekao da im je važno da svi dobavljači budu zaštićeni. - Vjerujemo u skoro i brzo pronalaženje rješenja - kazao je Burilović.

"Očekujem konkretne pomake od današnjeg sastanka. Ono što smatram osobno, kao i dio naših kooperanata koje reprezentiramo, da je dobro dok je država medijator, ali ne i da se direktno miješa", istaknuo je uoči sastanka u Vladi Denis Matijević predsjednik Uprave Agrokfructusa, jednog od Agrokorovih dobavljača.

Agrokor je krajem rujna lani bio dužan dobavljačima 16 milijardi kuna, od čega polovinu tog iznosa hrvatskim dobavljačima. Nakon sastanka premijer će održati konferenciju za medije.