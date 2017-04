FOTO: U okolici Zagreba otvoren Etno park

Foto: foo press

Čarobni etno park niknuo je u neposrednoj blizini grada Zagreba.

Neodoljivo, čarobno i mirno mjesto bijeg je u neka prošla vremena, posjet bogatoj povijesti hrvatskih krajeva. Ujedno, ovo je novo mjesto koje će oduševiti naše prijatelje i goste bilo u nekoj posebnoj prigodi ili pak bezbrižnom izletu.

Smješten na čak 40.000 m2 etno park nalazi se u mjestu Mala Mlaka, svega jedanaest kilometara od centra grada Zagreba. Na radost brojnih posjetitelja glavnog grada Hrvatske, Etno park blizu je i nove zračne luke pa će tako ovog ljeta u suradnji s turističkim agencijama postati i nezaobilazna stanica prilikom posjeta Zagrebu.

Već na samom ulasku u park, pogled zastaje na turopoljskom čardaku nazvanom «Zbirka sjećanja», starom 105 godina. On to zaista i jest. Čardak je izvorno bio smješten u srcu hrvatskog Turopolja - selu Mraclin, no u složenoj akciji kustosa, povjesničara i vještini građevinara preseljen je u Etno park. U potpunosti je obnovljen i vraćen u prvobitno stanje. Čardak je prepun unikatnog namještaja iz različitih povijesnih stilova. Alt Deutsch spavaća soba pripada razdoblju renesanse, izrađena je 1800 godine. Secesijska blagovaona zagrebačke je izrade iz 1920. godine.

Ormar biblioteka pripada neobaroku, a izrađen je 1860. godine. Čardak kao zbirka povijesti predivno je ogledalo nekih prošlih vremena koja su tako lako zaboravljena. Prepun je detalja kroz koje nam odaje bogatu i inspirativnu povijest prožetu kroz svih 390 m2 unutarnjeg prostora.

Tik do njega nalazi se ljetnikovac koji spremno čeka svoje prve goste. Idealan je za bijeg od gradske vreve, mirno okruženje, a opet u večernjim satima s kristalnim pogledom na Zagreb i Medvednicu. Šetnjom kroz park dolazimo do voćnjaka koji je dom za čak 800 nasada raznolikog voća i u proljetnom je cvatu posebno šarmantno mjesto.

Povijesna i kulturna ponuda ovog našeg novog omiljenog mjesta nadopunjena je dahom današnjeg vremena. Upravo ovo mjesto zasigurno će svojom ponudom za razne gastro susrete, domjenke ili pak vjenčanja iz bajke postati nezaobilazno mjesto susreta povijesti i sadašnjosti.

Moderna staklena instalacija izvrsno se uklopila u ovu priči i zasigurno će mnogim generacijama ostati dugo u sjećanju. Dosad neviđeni, jedinstveni koncept organizacije raznih događaja poput vjenčanja, po prvi će puta zaživjeti u Hrvatskoj.

Partneri Etno parka Zagreb, agencija Ballroom Croatia, Favory, Sajam '99 i Prolight ovu su cjelinu zaokružili učinili novih hrvatskim biserom koji nas vodi na više osjetilno putovanje koje će se dugo pamtiti.