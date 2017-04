FOTO: Studentske novine Global postale su prepoznatljiv brand, a uskoro pokreću i portal

Foto: Luka Stanzl / Pixsell

Nakon dvije i pol godine postojanja i nakon što se etablirao kao studentski brand koji s jedne strane mladu populaciju vraća tisku kao relevantnom mediju, a s druge strane „proizvodi“ mlade novinarske snage koje i za vrijeme studija postaju konkurentne na tržištu rada, novine Global koje izdaje Fakultet političkih znanosti okreću novu stranicu u svom radu – od ožujka su počele izlaziti u novoj tiskari i u redizajniranom „osvježenom“ izdanju, a u skoroj budućnosti najavljuju i pokretanje internetskog portala. Sve te novosti u životu ovog najmlađeg medija FPZG-a i jedinih studentskih novina predstavljene su na konferenciji za novinare održanoj na Fakultetu 6. travnja 2017., uz brojne uzvanike i predstavnike medija.

Dekanica Fakulteta političkih znanosti prof. dr. sc. Lidija Kos-Stanišić pohvalila je zrelost i samostalnost svih studentskih medija na Fakultetu političkih znanosti te zahvalila resornom ministarstvu, Sveučilištu u Zagrebu i Gradu Zagrebu što podržavaju rad mladih novinara. A da je Global postao ovo što je danas upravo zahvaljujući studentima i njihovom radu te entuzijazmu, ali i brojnim volonterskim satima mladih ljudi i njihovih mentora, potvrdio je voditelj projekta, prof. dr. sc. Igor Kanižaj.

“Možemo biti sretni što praksa ove vrste na humanističkom fakultetu mladim ljudima već dokazano pomaže da pronađu svoja mjesta u vodećim hrvatskim redakcijama. Redizajnirane novine danas se praktično razgrabe u dva dana nakon izlaženja, a studenti kroz Global mogu naučiti konkretna znanja, od rada u redakciji i pisanja tekstova prema dobrim starim novinarskim standardima, pa do tiskanja i distribucije po svim fakultetima i učilištima te srednjim školama i brojnim institucijama. Radimo čitane i citirane novine, a bez žutila i politiziranja i na to smo vrlo ponosni”, ističe Igor Weidlich, glavni urednik Globala te dodaje:“Global ne želi samo pratiti trendove novinarstva, nego ih i postavljati, a sve brojniji mladi ljudi koje Global okuplja sigurno to mogu i ostvariti, zato okrećemo novu stranicu koju će ispisivati ovaj studentski medij, uskoro i online”.

„Za Global se zaista više ne može reći da su samo studentske novine, već one i sadržajem i izgledom mogu parirati profesionalnim medijima na našem tržištu“, zaključio je prorektor za inovacije i transfer tehnologije i komunikacije, prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga.

Konferenciji su prisustvovali pomoćnik ministra za visoko obrazovanje profesor Srećko Tomas, prorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, pomoćnica pročelnika za odgoj i obrazovanje mr. sc. Katarina Milković, dekan Ekonomskog fakulteta prof. dr. sc. Lajoš Žager, prodekanica za nastavu Agronomskog fakulteta prof. dr. sc. Jasminka Karoglan Kontić, prodekanica za studije i studente s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta prof. dr. sc. Mirjana Lenček, saborska zastupnica Anka Mrak Taritaš, viša stručna savjetnica u Odsjeku marketinga i komunikacija Dobrila Zvonarek, glasnogovornica Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Ana Franić Božić, viša savjetnica za odnose s javnošću u Agenciji za odgoj i obrazovanje Antonela Nižetić-Capković, Romana Marković iz Instituta za razvoj obrazovanja, voditelj službe za informiranje Grada Zagreba Josip Krajina, Boris Radić iz Tiskare Zagreb te Nedjeljko Marković iz udruge Pragma.

Global je mjesečnik koji se bavi temama iz studentskog i društvenog života, a izlazi na 24 stranice u 5000 primjeraka i besplatan je. Izdavač je Fakultet političkih znanosti u Zagrebu, a prvi broj je izašao 2014. godine. Kvaliteta rada studenata i kvaliteta novina potvrđeni su i na samom Sveučilištu u Zagrebu s osvojenom Posebnom Rektorovom nagradom za akademsku godinu 2014./2015. Global su novine koje uređuju studenti uz stručno vodstvo u suvremenom i profesionalnom redakcijskom sustavu koji koriste i vodeće medijske kuće, a praksa u Globalu je svojevrsna priprema studenata i studentica za tržište rada u novinskoj industriji.