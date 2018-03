FOTO: Stotine građana stajalo u redu kako bi dobili svoju uskrsnicu

Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Već prvog dana isplate uskrsnica za sisačke umirovljenike i nezaposlene, za što je Grad izdvojio 2,5 milijuna kuna, stotine Siščana je u ponedjeljak stalo u red ispred šaltera gradskih blagajni.

Na isplatu uskrsnica gradonačelnica Kristina Ikić Baniček se odlučila zahvaljujući povoljnoj situaciji u gradskom proračunu, te će oko 2,5 milijuna kuna biti isplaćeno sugrađanima kojima je trenutno najteže. Isplata će se obavljati sve do kraja ožujka na blagajnama tržnica Kontroba i Caprag, te na blagajni Sisačkog vodovoda.

Početku isplate uskrsnica bila je nazočna i gradonačelnica.

"Uskrsnice će primiti više od 9700 umirovljenika, te prvi put i više od 3500 nezaposlenih. Svi nezaposleni primit će 150 kuna, a umirovljenici su, kao i prošle godine, podijeljeni u četiri kategorije ovisno o visini mirovine. Za podizanje uskrsnica je vrlo veliko zanimanje, pa smo angažirali i dodatne djelatnike na šalterima gradske blagajne", rekla je gradonačelnica Ikić Baniček.

Istaknula je kako su onima koji nisu na popisu, odnosno nisu dobili obavijest o isplati uskrsnice, omogućili da uz izvadak o posljednjoj mirovini dođu na blagajnu i podignu uskrsnicu, a da za bolesne ili nepokretne to mogu učiniti članovi njihovih obitelji.

Umirovljenici s mirovinom do 1.500 kuna dobit će 300 kuna, oni s mirovinom od 1.500 do 2.000 kn dobit će 200 kuna, oni koji primaju mirovinu od 2.000 do 3.000 primit će 150 kuna, a 100 kuna uskrsnice dobit će umirovljenici s mirovinom od 3.000 do 5.000 kn. Svi umirovljenici i nezaposleni s prebivalištem na području grada, dobili su na kućnu adresu obavijest o uskrsnici, koju moraju imati uz sebe pri isplati, kao i osobnu iskaznicu.

Grad Sisak je popis umirovljenika i nezaposlenih sastavio na temelju evidencija HZMO-a i HZZ-a. U slučaju da umirovljenik ili nezaposlena osoba s prebivalištem na području grada Siska nije dobila na kućnu adresu obavijest o uskrsnici, može je podići i na temelju potvrde HZMO-a o svom statusu, a nezaposleni u Područnom uredu HZZ-a. Osobe s takvim potvrdama uskrsnicu mogu podići na blagajnama od 23. ožujka do 14. travnja.