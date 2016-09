Foto: Duško Jaramaz / Pixsell

Dan Hrvatske ratne mornarice i 25. obljetnica osnutka ove godine se uistinu obilježava na svečan način i uz bogat program.

Jedna od najzanimljivijih stvari na programu je svakako otvoreni ulaz za građanstvo na brodove Hrvatske ratne mornarice koji se nalaze na Obali dr. Franje Tuđmana.

Veliki broj Šibenčana popodne je proveo u razgledavanju brodova, a svi oni koji su to jučer propustili, mogu to učiniti danas do podneva.