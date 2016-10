FOTO: Predsjednica Republike posjetila tri Končareve tvornice transformatora

Foto: Igor Šoban / Pixsell

Povodom 50. obljetnice preseljenja Končarevih tvornica transformatora na današnju lokaciju u zagrebačkom naselju Jankomir te 95. obljetnice osnutka Končara, predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović posjetila je u četvrtak tri tvornice iz te grupe - Končar-Energetske transformatore, Končar-Distributive i specijalne transformatore i Končar-Mjerne transformatore, istaknuvši da je ta grupa iznimno bitna za razvoj hrvatskog gospodarstva zbog svoje izvozne orijentiranosti i neprekidnog tehnološkog razvoja.

Po obilasku Končarevih pogona, predsjednica Grabar-Kitarović je istaknula da sve zanima "kako zajedno možemo učiniti više da bismo još više ojačali ne samo izvozne kapacitete Končara nego i cijelog gospodarstva".

"Prema djelatnosti, visini prihoda i broju zaposlenih Končar je jedna od naših najvažnijih tvrtki. No, ono što vas izdvaja i čini iznimno bitnim za razvoj hrvatskog gospodarstva jest upravo izvozna orijentiranost i neprekidan tehnološki razvoj. Končar desetljećima uspješno primjenjuje svoja znanja, stručnost i iskustvo na velikim i tehnološki zahtjevnih projektima diljem svijeta. Ti su projekti trajno pridonijeli unapređenju životnih uvjeta i razvoju gospodarstava brojnih država, a Hrvatskoj su osigurale ekonomski razvitak, rast izvoza i respektabilno mjesto u međunarodnim odnosima", kazala je.

Istaknula je i da su za takve poslovne uspjehe najvažniji i najzaslužniji zaposlenici i menadžment, koji su pokretačka snaga tvrtke.

"Končar, njegovi znanstvenici i stručnjaci primjer su koji pokazuje kako se na vlastitom znanju i razvoju mogu postići izvrsni rezultati i na najzahtjevnijim tržištima. Posebno su pritom važni uspjesi koji se ostvaruju u suradnji s akademskom zajednicom. Povezivanje javnih znanstvenih institucija s gospodarstvom važno je radi boljeg planiranja potreba tržišta rada, obrazovanja mladih, napredovanja znanstvenika, ali i ostvarivanja iskoraka u gospodarskom napretku. Upravo se na primjeru Končarevog Instituta za elektrotehniku pokazuje kako vlastitim znanstveno-istraživačkim i industrijskim kapacitetima možemo graditi bolju budućnost", rekla je predsjednica RH.

Pritom je posebno čestitala na činjenici da je Končar, unatoč godinama globalne recesije i gospodarske krize u Hrvatskoj, uspio zadržati stručnjake i kreirati dobro plaćena radna mjesta.

"Poznato je da su upravo visoka nezaposlenost, odnosno niska stopa zaposlenosti i iseljavanje mladih naši najvažniji problemi. No, ovdje vidimo da rješenja postoje. Ona se nalaze u vjeri u vlastite sposobnosti i znanje, no prije svega u jasnoj orijentaciji ka izvozu koji nam jamči zaposlenost, dugoročni gospodarski rast i održivi razvoj države. Moramo dakle konačno shvatiti kako je izvoz naš nacionalni interes. Pred nama je vrijeme u kojem moramo svim dopuštenim mjerama poticati njegov rast i promjenu strukture ka složenijim proizvodima. To je u najboljem interesu naše države i građana", zaključila je Grabar-Kitarović.

Našalila se i poslovicom koja je, kako je rekla, poznata svim Končarevcima, a kaže da "sunce nikada ne zalazi nad našim transformatorima". Njome se, kazala je, možda najbolje opisuje koliko velik, dobar i važan posao rade u ovim tvornicama.

Predsjednik Uprave Končara Darinko Bago kazao je kako su se na ovo obilježavanje 50. obljetnice odlučili jer nedostaju pozitivni primjeri u društvu, posebice u gospodarstvu, a ovo je upravo takav primjer.

Kazao je kako ove tri tvornice djeluju u kontinuitetu 50 godina, a da bi se to moglo bila je potrebna kompetentnost. "Jer ako nemate kompetentnost, ne možete zadržati ni kontinuitet", poručio je Bago.

Naveo je i kako je Končar od 1999. do danas zadržao isti broj zaposlenih, produktivnost je povećana gotovo 3 posto, a rast prihoda od prodaje od 6 posto. Prošle su godine prihodi od prodaje povećani 15 posto u odnosu na godinu ranije, a ostvarena je bruto dobit od 170 milijuna kuna.

"U sljedećih pet godina očekujemo rast prihoda od prodaje preko 6 posto, rast izvoza preko 12 posto, rast dobiti i zaposlenih te investicije koje će se kretati na nivou od jedne milijarde kuna", kazao je Bago. Dodao je kako je Končar do sada sve svoje planove ostvario te se nada da će tako biti i nadalje.

Transformatori Končara isporučeni u više od 100 država

Prije 50 godina započela je izgradnja novog kompleksa za proizvodnju transformatora u Jankomiru, lokaciji koja je tada bila bez osnovne infrastrukture i na vanjskom rubu grada. Preseljenjem proizvodnje s lokacije na Fallerovom šetalištu i izgradnjom hala primjerenih proizvodnji transformatora započela je nova etapa koja je omogućila značajan iskorak u osvajanju svjetskog tržišta. U proteklih 50 godina izgrađeno je i modernizirano niz novih proizvodnih, poslovnih i skladišnih prostora koji odgovaraju najstrožim zahtjevima kupaca na svjetskom tržištu.

Končar transformatori prodani su u više od 100 zemalja svijeta, na svim kontinentima, a u mnogim zemljama su tradicionalni kupci niz godina.

Stalni razvoj u tvornicama i Končar-Institutu za elektrotehniku, ali i suradnja sa znanstvenim i obrazovnim institucijama osnova su za dobru tržišnu pozicioniranost uz bok najpoznatijim svjetskim proizvođačima. Visoka kvaliteta proizvoda, kratki rokovi isporuke, slatno usavršavanje proizvoda, ulaganje u nove tehnologije i obrazovanje zaposlenika za zadovoljavanje najviših svjetskih standarda čine Končar respektabilnim proizvođačem transformatora, navode iz te grupe.

Grupu Končar danas čine Končar-Elektroindustrija i 17 ovisnih te jedno pridruženo društvo, odnosno zajedničko poduzeće Končara i Siemensa, Končar-Energetski transformatori.

Končar godišnje izvozi u 60 zemalja svijeta na svim kontinentima, i to u najvećem dijelu na tržište Europske unije. Ovisno o godini, udio izvoza u grupi kreće se od 45 do 55 posto u ukupnoj prodaji. Najveći dio izvoza čine proizvodi visoke tehničko-tehnološke složenosti. U Končaru trenutno radi 3.666 radnika.