FOTO: Pogledajte neke od najzanimljivijih portreta sa prosvjeda 'Hrvatska mora bolje'

Foto: Sanjin Strukić / Pixsell

Danas se u Zagrebu održava prosvjed prosvjetnih radnika pod nazivom Hrvatska mora bolje koji štrajkaju već gotovo mjesec dana zahtjevajući povećanje placa učiteljima i nastavnicima.

Glavni zahtjev štrajkaša je povećanje koeficijenata složenosti posla za 6,11 posto.

Uz bubnjeve, trube i zviždaljke, prosvjednici su "naoružani" i brojnim transparentima: "Igre moći neće moći!", "Ne odustajemo. Srušit ćemo i Vladu (Kalembera)", "Vlada nedovoljan (1), učitelj odličan (5)", "Vi nama prihode, mi vama ishode", "Kad ti Vlada pokaže jezik, ti joj pokaži zube", "Sveta Kata štrajk na vrata", "All we want for x-mas is 6,11", "Ovo nije štrajk, ovo je reforma", "Štrajk za život", "Reforma smo mi", "Tko tebe osnovicom, ti njega koeficijentom"...