FOTO: Gradnja Sljemenske žičare u punom je zamahu, pogledajte kako teku radovi

U kolovozu su iz Grada izvjestili kako sve ide po planu te kako će nova sljemenska žičara biti dovršena do Dana grada sljedeće godine, to jest do 31. svibnja.

Zbog nepristupačnosti terena na kojem se gradi žičara, sljemenska cesta zatvorena je za sav promet od 9 do 16 sati. Zbog toga su sljemenski ugostitelji nezadovoljni.

Podsjetimo, kako bi neslužbeno, cijena vožnje mogla bi biti 50 kuna za domaće posjetitelje, što bi jednu četveročlanu obitelj, koja je došla na izlet, stajalo 200 kuna. To je, kažu sljemenski ugostitelji, preskupo, a i njima bi ugrozilo posao.