FOTO: Pogledajte kako izgleda skijaška staza od Katedrale do Manduševca

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Ovakav skijaški spektakl svijet još nije vidio, rekao je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić o stazi koja ide od Katedrale do Trga bana Jelačića.

U ponedjeljak u centar su počeli pristizati kamioni s 1000 kubičnih metara snijega iz Gornje Bistre. Sve će biti spremno za srijedu i utrku nekadašnjih pobjednika Svjetskog kupa.

Posebna je to atrakcija u sklopu Snježne kraljice, a na stazi dugoj 150 i širokoj od osam do 11 metara koja se spušta niz Bakačevu ulicu od Katedrale do cilja između kavane Johan Franck i Manduševca spustit će se slalomaši koji će preuzeti svoje startne brojeve za Sljeme.