FOTO: Počeli radovi na jednoj od najfrekventnijih zagrebačkih prometnica, ovo su obilazni pravci

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Nakon što u su završeni radovi na Aveniji Marina Držića, jutros su počeli radovi na drugoj zagrebačkoj prometnici, Ullici SR Njemačke.

Za potrebe izvođenja radova uređenja kolnika Ulica Savezne Republike Njemačke (zapadni kolnik) na dijelu od Av. Dubrovnik do Vatikanske ulice od ponedjeljka 26. 08. 2019. godine od 08,30 sati do ponedjeljka 02. 09. 2019. godine do 05,00 sati bit će zatvoren za sav promet.

Obilazni pravci za vrijeme navedenih radova bit će: