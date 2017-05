FOTO: Otvoren prvi muzej maslinarstva u Hrvatskoj

Foto: Duško Marušić / Pixsell

˝Kuća istarskog maslinovog ulja muzej je u kojem se osjeti ljubav prema maslini i maslinovom ulju˝.Ovim riječima je danas u Puli otvoren Museum Olei Histriae, odnosno Kuća istarskog maslinovog ulja, prvi muzej posvećen maslinarstvu i maslinovom ulju u Hrvatskoj. Lorena Boljunčić, idejna je začetnica ovog muzeja je u manje od godinu dana ostvarila svoj cilj i pokrenula muzej iz nule uloživši u čitavu priču dva milijuna kuna.

˝Sve je počelo kada sam prije sedam godina prvi put uzela našu maslinu iz vrta i odnijela je na preradu. Godinama nakon toga sam proučavala, kušala i ubrzo se zaljubila u masline i maslinovo ulje. Često putujem i posvuda po svijetu su prisutni lokalni proizvodi i priče ispričane na suvremeni način, pa sam odlučila da tako nešto treba i Puli˝, pojasnila je Lorana Boljunčić, idejna začetnica i vlasnica tvrtke Idea Istra.

Kako tvrdi, istarski maslinari su dali svoj trud i vrhunske proizvode i ovaj muzej je zapravo nastao njima u čast. Na prostoru od gotovo 500 kvadratnih metara bivšem Austro-Ugarskom zdanju udahnut je novi život, a osim muzejskog prostora Kuća istarskog maslonovog ulja ima i degustacijski i prodajni dio. U ponudi trenutno imaju dvadesetak ulja s područja Istre, a kako kaže Boljunčić, taj broj kontinuirano raste.

˝Zahvale i čestitke upućujem prvenstveno investitorici. Ovo je vrlo hrabar potez u današnje vrijeme i investicija koja je Puli bila itekako potrebna. Istra je naš turistički lider i vjerujemo da će ovo dodatno ojačati našu eno-gastro ponudu. Nišna usmjerenja su ključna u modernom turizmu i projektima poput ovog će naša turistička sezona trajati dulje˝, poručio je na otvorenju Ivo Bašić, glavni tajnik Ministarstva turizma.

Valter Flego, župan Istarske županije istaknuo je kako je Istra osim po turizmu poznata i po proizvodnji i plasmanu proizvoda. ˝Ovdje je spojena proizvodnja maslinovog ulja, trgovina i turizam i to je sjajno. Istra je drugu godinu zaredom svjetski prvak po maslinovom ulju i to je naš ponos. Danas imamo zasađano više od milijun i pol maslina i to je plod promišljanja i suradnje gradova, županije i naših maslinara˝, tvrdi Flego.

S njim se složio i gradonačelnik Pule, Boris Miletić koji je istaknuo kako je sretan što je netko skupio hrabrosti da uloži u vlastiti grad. ˝Možemo biti ponosni na naša ulja jer su ona dodatni motiv i razlog dolaska naših turista, a i suvenir koji rado kupuju i nose sa sobom˝, zaključio je Miletić.

Mala škola kušanja ulja

Nakon obilaska muzejskog dijela uslijedila je degustacija istarskih ulja, od kojih je svako ponosni vlasnik medalja i svjetskih priznanja. Za potrebe degustacija, Kuća istarskog maslinovog ulja ostvarila je suradnju s pekarom Brionka koja za njih radi peciva bez aditiva i dodatne soli kako bi što bolje išla uz maslinova ulja koja nude na degustaciji.

˝Uz svima poznato ekstra djevičansko i djevičansko maslinovo ulje imamo i lampante koje nije za ljudsku upotrebu. Rafinirano ulje lampante uz dodatak malo djevičanskog često se nađe u prodaji. Važno je znati i da boja nije indikator kvalitete ulja te da je važna voćnost u mirisu˝, Lena Puhar O'Grady, voditeljica degustacije.