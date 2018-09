FOTO: Od danas nove poteškoće u prometu, obnavlja se i Ilica

Foto: Pixsell

Zbog potrebe izvođenja radova rekonstrukcije tramvajskog kolosijeka u Zagrebu, na Ilici na dijelu od Vinogradske ulice do ulice Nad Lipom od utorka 25. 09. 2018. godine od 18,00 sati do ponedjeljka 15. 10. 2018. godine do 05,00 sati zauzimati će se dio kolnika, promet u smjeru zapada odvijati će se jednim prometnim trakom.



Za vrijeme navedenih radova promet će se odvijati, prema privremeno postavljenoj regulaciji.



Grad Zagreb upozorava na moguće poteškoće u prometu te moli za strpljenje i razumijevanje.