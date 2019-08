FOTO: Novo zatvaranje prometnica u Zagrebu, doznajte koji su alternativni pravci

Foto: Davor Puklavec / Pixsell

Od danas se privremeno zatvaraju dijelovi dvije prometne zagrebačke ceste. Do 10. kolovoza u 04,00 sata izvodit će se radovi uređenja kolnika Vinogradske ulice, na dijelu od Ilice do Andrijevićeve ulice, a do 15. kolovoza uređivat će se kolnik Ulice grada Vukovara, na dijelu od Savske do Nove ceste.

Obilazni pravci za vrijeme izvođenja radova u Vinogradskoj bit će:

Ilica – Nad lipom – Podolje – Vinogradska cesta te

Vinogradska cesta – Podolje – Nad lipom – Grahorova – Ulica grada Mainza – Slovenska ulica – Fonova ulica – Trg Francuske republike – Hanuševa ulica – Ulica Republike Austrije – Ilica

Obilazni pravci za vrijeme radova u Vukovarskoj bit će:

Savska cesta – Zagrebačka avenija – Selska cesta – Ozaljska ulica – Ulica grada Vukovara te

Ulica grada Vukovara – Nova cesta – Ulica Božidara Adžije – Jukićeva ulica – Savska cesta.

Iz ureda za zagrebačke ceste mole sugrađane da obrate pozornost na privremeno postavljenu signalizaciju te ih mole za strpljenje i razumijevanje zbog mogućih poteškoća u prometu.