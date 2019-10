FOTO: Naziru se obrisi novog zagrebačkog rotora, pogledajte fotografije iz zraka

Foto: Antonio Bronić / Pixsell

Prošla je godina i dva mjeseca otkako su počeli radovi na novom zagrebačkom rotoru, a i najnovije fotografije iz zraka pokazuju kako radovi idu prema planu.

Voditelj gradilišta Goran Radić rekao je u rujnu da su ovo ljeto napravljeni podvožnjaci dužine 280 metara, rampe, pristupne rampe i uporni zidovi.

»Ugrađeno je blizu 4 milijuna kilograma armature te, zajedno s dijafragmom, utrošeno 40.000 m3 betona. Još nas čekaju radovi na prometnicama za koje je potrebno 80.000 m2 asfalta. To su obimni radovi u kojima sudjeluje puno radnika, koji su uložili veliki trud. Negdje 90 % asfalterskih radove ćemo nastojati odraditi do Božića, a za kraj ćemo ostaviti tunele jer tim radovima ne smetaju vremenski uvjeti. Do tada ćemo imati već jednu lijepu sliku rotora«, prokomentirao je Radić.

Da podsjetimo, konačna cijena rekonstrukcije remetinečkog rotora zaključena je na 331,6 milijuna kuna.