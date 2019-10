FOTO: Najviši objekt u Hrvatskoj trebao bi biti gotov iduće godine

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Nastavlja se izgradnja Dalmatia Towera u Splitu, koji bi sa svojih šest podzemnih i 28 nadzemnih etaža te visinom od 115 metara trebao biti najviši objekt u Hrvatskoj.

Trenutno je sagrađeno 25 etaža i objekt je postigao visinu od 95 metara, a investitori kažu da je realno očekivati da toranj punu visinu dosegne do kraja ove godine, dok je završetak izgradnje planiran u drugoj polovici 2020. godine.

Prošle godine najavljivalo se kako će prestižni međunarodni hotelski lanac Marriott otvoriti svoj prvi hotel u Hrvatskoj u Dalmatia Toweru na ljeto ove godine, no to se ipak još nije dogodilo.

Davor Pavlov, član Uprave tvrtke investitora Westgate Tower, rekao je u priopćenju kako su početkom godine najavili novog glavnog izvođača radova, austrijski LSG Group, nakon što je dotadašnji izvođač Tehnika završio u poslovnim problemima. Pavlov kaže da su se sada napokon na gradilištu ostvarili uvjeti da ta tvrtka u potpunosti preuzme koordinaciju svih radova na tornju.



- U skladu s terminskim planom i tehnologijom izgradnje, u tijeku su pripreme za drugu fazu izvođenja radova, a to su radovi na instalacijama i interijeru. U ovom trenutku kompletnu organizaciju gradilišta prilagođavamo navedenoj fazi, jer su trenutno aktivne grupe radova na konstrukciji i fasadi pri kraju. Također, u ovom trenutku, kada objekt ima 25 od ukupnih 27 etaža, ostvarili su se i uvjeti da glavni izvođač radova, austrijska tvrtka LSG Grupa, u potpunosti preuzme koordinaciju svih radova na objektu - rekao je Pavlov.



Projekt financira HBOR, a uz Dalmatia Tower sastoji se od još jednog, već dovršenog objekta koji ima prizemlje i 12 etaža.