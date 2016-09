FOTO: Najveća maketa željeznice jugoistočne Europe postala turistički dragulj Zagreba

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Svega godinu dana od kada je otvorena, Backo Mini Express, najveća maketa željeznice jugoistočne Europe, smještena u zagrebačkoj Gundulićevoj ulici br. 4, postala je jedan od najposjećenijih turističkih sadržaja glavnog grada, ali i kontinentalne Hrvatske. Zanimanje turista i turistički posjet posebice je bio izražen ovog ljeta.

Globalna zainteresiranost za ovu malu zagrebačku oazu velike kreativnosti i ručnog rada, koja je iznjedrila na 75 četvornih metara, najveću u ovom dijelu Europe, maketu po kojom prometuje više od stotinu vlakova osam sati svakog dana, zabilježena je od strane turista iz svih dijelova svijeta.

Najviše nam dolaze cijele obitelji – od djece starosti dvije ili tri godine, očeva i majki, pa do djedova i baka. Svi grupno i s velikom željom posjetiti što to Backo Mini Express nudi. Najviše su nas ovog ljeta posjećivali turisti iz gotovo svih krajeva Europe – od Velike Britanije do Rusije, a bilo je i posjeta iz Kanade i Sjedinjenih Američkih Država, komentirao je ovogodišnji turistički posjet najvećoj maketi željeznice jugoistočne Europe Antun Urbić Backo, idejni začetnik i vlasnik projekta.

Na maketi kojom istovremeno može bez ikakvih kvarova ili sudara voziti dvadeset vlakova, za što je postavljeno čak 1.050 metara tračnica, dio kojih je ukopan i deset centimetara u pod, a neke se nalaze i na visini od tri metra, najviše je zanimanje turista pobudilo skijalište na Medvednici i postavljena utrka Snježne kraljice, ali i detalji Zagreba, koji su u novije vrijeme sve češći na maketi.