FOTO: Jednima smetnja u ormaru, drugima hrana na stolu

Jednima otpad, drugima sirovina. Jednima smetnja u ormaru, drugima hrana na stolu. Tako otprilike funkcionira zadruga Humana Nova, u čijem će se dućanu od sutra moći kupiti rabljena odjeća, obuća, igračke i modni dodaci.



Sve iz donacija



Na prvi pogled prostor u Ulici grada Gospića ni na koji se način ne razlikuje od bilo koje druge second hand trgovine, ali ono što upravo ovu čini posebnom jesu ljudi. Ljudi koji iz različitih razloga nisu mogli pronaći posao, ovdje će imati stalni izvor prihoda, a kako sami kažu, u Humani Novoj nisu dobili samo priliku da konačno mogu platiti stanarinu i režije, već i onu da steknu doživotne prijatelje.



– Sve što se prodaje u trgovini dobili smo donacijama. Dakle, ispred trgovine imamo kontejnere za tekstil u kojima ljudi mogu ostaviti svu robu koja im je višak. Mi je pokupimo, a zatim je sortiramo. Ono što se može prodati, ide u trgovinu, ostalo na reciklažu ili na rezanje kako bi se dobile krpe koje zatim mogu koristiti, primjerice, mehaničari – objašnjava nam Nemanja Kantar, jedan od zaposlenika u trgovini u kojoj se kilogram robe prodaje za 40 kuna. Iznimno, na dan otvorenja, sutra, sve će biti sniženo 50 posto.



– Nadamo se što većem broju kupaca kako bismo mogli zaposliti još ljudi – govori 28-godišnji Nemanja te dodaje kako u trgovini trenutačno radi dvoje ljudi starijih od 50 godina koji nisu mogli pronaći posao, jedan beskućnik te on. Kao 17-godišnjak Nemanja je prebolio rak te tako ušao u kategoriju “teško zapošljivih ljudi”.



– Za radno sposobnog čovjeka najgore je biti kod kuće – smatra Nemanja te dodaje kako je plan zadruge do kraja godine zaposliti još pet osoba, djevojku koja je završila školu te već više od pet godina ne može naći posao te četiri osobe s invaliditetom. Ima se na čemu raditi, kažu u zadruzi, jer ne planiraju stati samo na prodaji donirane robe.



– U izlogu dućana nalaze se dvije goleme kutije, mi ih zovemo “bazeni” i nadam se da ćemo ih uskoro napuniti odjećom po koju će ljudi moći doći besplatno. Također, plan nam je urediti i jedan manji prostor za druženje u kojem bi se održavale radionice o ponovnoj upotrebi predmeta – kaže Nemanja Kantar, čija zadruga, iako se prodajom robe daju plaće osobama koje nisu mogle naći posao, rado stvari i donira.



– Dobijemo ih mi, pa je u redu da dobiju i drugi – govori Nemanja, koji na pismo jedne majke koja nije mogla kupiti djeci školske torbe i bilježnice nije mogao ostati ravnodušan.



Pomozi, pa će i tebi pomoći



Torbe je spakirao, bilježnice nabavio i sve poslao na kućnu adresu školarcima. Pomozi, pa će i tebi pomoći – vode se time u zadruzi kojoj će Zagrepčani uskoro moći pomoći ostavljanjem robe koja im više ne treba u kontejnerima na osam lokacija u gradu. Dotad, donacijama robe pomagat će im i Humana Nova iz Čakovca, koja postoji nekoliko godina.



– Imamo isti cilj, a to je, osim zapošljavanja, riješiti problem tekstilnog otpada. Čak 90 posto tekstila može biti ponovno korišteno, uporabljeno i reciklirano. U Čakovcu, primjerice, od onog što se ne može staviti na police trgovine direktno šiju se nove stvari – objasnio je Nemanja Kantar iz zadruge.