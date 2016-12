FOTO: Gordana Kovačević je najmoćnija žena hrvatskog biznisa

Foto: Davor Višnjić / Pixsell

Žene u Hrvatskoj su podzastupljene u brojnim poslovnim sektorima i treba dugo vremena da se to promijeni, ali neće bez šire institucionalne potpore i promjenom odgoja od najranijih godina, poručila je u četvrtak hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović na konferenciji Žene u biznisu.

Konferencija Žene u biznisu šestu godinu za redom u organizaciji tjednika Lider u Zagrebačkom kazalištu mladih okupila oko 300 žena među kojima su i najuspješnije u biznisu.

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović okupljenim je poduzetnicama poručila da su njihova i iskustva drugih žena u poduzetništvu iznimno dragocjena i da svaka od njih zapravo najviše svojim uspjehom promovira da i žene u poduzetništvu mogu postizati jednako dobre rezultate kao i muškarci, ako ne i bolje.

"Najviše zabrinjava to što često same žene sebi nameću ograničenja i ne dopuštaju si da se razviju, a neka istraživanja pokazuju i da gotovo 90 posto žena imaju afinitete prema svim djelatnostima osim prema znanosti. Takve stavove trebamo mijenjati jer drugačije dolazimo do situacije da mlade djevojke zbog odgoja da za nešto jesu ili nisu sposobne danas odustaju od STEM područja i drugih prirodnih znanosti, a to nije dobro jer se to u svijetu ubrzano razvija", naglasila je Grabar-Kitarović dodajući da prisutne žene na Konferenciji dokazuju da mogu biti uspješne.

Poručila je i da nijedno društvo, pa ni hrvatsko ne smije dopustiti da se u njegovom razvoju i razvoju gospodarstva koristi samo 50 posto potencijala. Spomenula je i porast nasilja nad ženama koje se, po njenoj ocjeni, također može smanjiti samo promjenom odgoja djece od samog početka.

"Za ulogu žene u hrvatskom društvu i biznisu važna je i uloga države koja mora raditi na stvaranju poslovne klime i jednakih prilika za sve, a važno je uvažavanje socijalne osjetljivosti i socijalne jednakosti", kazala je Grabar-Kitarović čestitajući poduzetnicama i poručujući da podržava sve njihove aktivnosti.

O ulozi žena u biznisu na Konferenciji je govorila i Vedrana Jelušić Kašić, direktorica EBRD-a za Hrvatsku, Sloveniju, Slovačku i Mađarsku, koja je istaknula da je uloga žena u gospodarstvu velika suvremena globalna tema jer žene puno doprinose svojim radom na svim razinama.

"Žene imaju razvojni pristup, uvijek su stvarale i pokretale svijet, sklonije su brzom reagiranju u rješavanju problema, što se posebno pokazalo u kriznom vremenu prošlih godina, sklonije su inovacijama i suradnji. Na urpavljačkim pozicijama pridonose raznolikosti mišljenja i boljem odlučivanju te ih je zbog svega toga bitno poticati na poduzetništvo", poručila je Jelušić Kašić.

Kazala je da EBRD u Hrvatskoj ima program financiranja za žene poduzetnice u sklopu kojeg su sa dvije komercijalne banke 2015. godine s 15 milijuna kuna kreditirale razne edukacijske i savjetodavne projekte za žene poduzetnice.

Poručila je i da je bitno da i same tvrtke i žene rade na stvaranju liderica u svojim sredinama vjerujući da u Hrvatskoj ima jako puno sposobnih žena za koje će se tek čuti.

Glavni urednik Lidera Miodrag Šajatović kazao je da će se u sklopu Konferencije 12. godinu za redom dodijeliti i nagrade za najmoćnije žene u hrvatskom biznisu, što je i ove godine, po drugi puta, predsjednica Ericssona Nikole Tesle Gordana Kovačević.

U izjavi za medije Kovačević je uoči Konferencije kazala da je ta nagrada motivira, ali i poručuje i svim drugim ženama da se može uspjeti i da žene svojim trudom i odgovornošću mogu postići dobre rezultate.

Za svoju kompaniju Ericsson Nikolu Teslu istaknula je da je po postotku žena na odgovornim funkcijama ispred globalnog Ericssona i brojnih drugih kompanija u ICT sektoru u kojemu je omjer muškaraca i žena 8:2.

"Znamo da se žene teže odlučuju za prirodne znanosti, pa i za ICT-sektor, ali im poručujem da je i to kao i STEM područje vrlo motivirajuće i ako se toga ozbiljno uhvate sigurno mogu brzo uspjeti u poslu", zaključila je Kovačević.