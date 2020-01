FOTO: Domaći proizvodi oduševili publiku u Berlinu

Foto: PR

Pedesetak izlagača u organizaciji HGK i Ministarstva poljoprivrede na Zelenom tjednu u Berlinu od 17. do 26. siječnja predstavlja najbolje što Hrvatska nudi. Naime, na ovoj vodećoj desetodnevnoj međunarodnoj poljoprivrednoj manifestaciji na kojoj radi 10.000 ljudi zemlja partner je Hrvatska, a ovo izdanje sajma bilježi i rekordan broj izlagača, čak 1 800 iz 72 zemlje svijeta. Kako javljaju iz HGK, od petka do nedjelje sajmom je prošlo već 100 tisuća posjetitelja, što je više nego prošle godine, a očekuju ukupno oko 400 tisuća posjetitelja do kraja sajma.

Uz bok jakoj konkurenciji odvažili su stati i manji i veliki hrvatski proizvođači. ˝Oko 10 posto proizvodnje već izvozimo što u susjedne zemlje, što u Švedsku, SAD i Singapur, no težimo svakako i novim izvoznim kanalima. Interes su na ovom sajmu iskazali primjerice Irci. Ako do suradnje dođe, to bi nam bilo zanimljivo tržište s obzirom na to koliko je Hrvata u Irskoj'' rekla je Martina Pernar Škunca iz Paške sirane.

Oznakom zaštite podrijetla nosi i slavonski kulen koji proizvodi OPG Ferbežar. Koriste najkvalitetnije sirovine od mesa crnih slavonskih svinja uzgojenih u prirodnim i ekološkim uvjetima. U proizvodnji koriste i ekološke začine proizvedene na obiteljskim gospodarstvima diljem Slavonije. ''Imamo kvalitetan proizvod, a Nijemci jako cijene dobro jela. Kila svinjskog mesa je kod njih i do sto eura, i nije ju jednostavno nabaviti. Mi možemo ponuditi bolju cijenu, a imam i dovoljne količine˝, istaknuo je Vlado Ferbežar koji svoje proizvode izvozi u Švedsku, Austriju, Njemačku i Škotsku, a nada se da će mu ovaj sajam otvoriti nove mogućnosti.

Uz domaće delicije, posjetitelji stoje u redu i kako bi probali tradicionalna hrvatska pića. Jedno od njih i Badelov pelinkovac.''Antique pelinkovac je apsolutna zvijezda ovog sajma. Naravno, traži se i kruškovac, šljivovica i vina. Na Zelenom tjednu smo preko 20 godina jer je to idealna prilika za promociju. Imamo priliku kušaču ispričati i priču koja stoji iza brenda'', rekla je direktorica izvoza Badela 1862 Ivana Bariši.

Autohtona jela

Da se prisustvo isplati govore i brojke, dodala je, naglasivši da izvoz u Njemačku raste iz godine u godinu. Posjetitelji sajma u hali 10.2 imaju priliku uživati u prepoznatljivim hrvatskim tradicionalnim jelima pripremanima od hrvatskih namirnica koje će za njih pripremati hrvatski kuhari u nacionalnom hrvatskom restoranu na berlinskoj adresi. Naime, priliku za kušanje specijaliteta hrvatske kuhinje svakodnevno stvaraju Podravkini promotori kulinarstva. U ponudi Podravkinog nacionalnog restorana na sajmu u Berlinu, u suradnji s partnerima - domaćim proizvođačima, bit će bogat meni s odabranim jelima iz svih hrvatskih regija; izbor vrhunskih sireva, pršuta, kulena, fuži s tartufima, purica s mlincima, pašticada, čobanac, izbor ribljih jela, štrukli te slatke delicije poput kremšnita i štrudli.

˝Podravka svoje sudjelovanje na međunarodnim sajmovima ovakvog značaja, s velikim zadovoljstvom koristi i za promociju hrvatske tradicionalne kuhinje. Time doprinosimo jačanju prepoznatljivosti Hrvatske i kao turističke i gastro destinacije“, izjavio je Marin Pucar, predsjednik Uprave Podravke.

Zelena incijativa

Među vodećim svjetskim kompanijama predstavila se i Atlantic Grupa s paletom poznatih brendova: Argeta, Barcaffe, Donat, Cedevita i Cockta. Prvog dana sajma, koji je i najvažniji za izlagače, hrvatski paviljon posjetili su predsjednik Vlade Andrej Plenković u društvu ministrice poljoprivrede Marije Vučković i predsjednika Hrvatske gospodarske komore Luke Burilovića. Kao regionalni lider u segmentu proizvodnje hrane i pića Atlantic Grupa promiče koncept održivog poslovanja, a svoj doprinos tzv. zelenoj inicijativi predstavili su na sajmu u Berlinu i brendovi Atlantic Grupe. Argeta je napravila veliki korak prelaskom s klasične na aluminijsku ambalažu, Barcaffe se pohvalio inovacijama u proizvodnji ambalaže, koja se sastoji od 70 posto obnovljivih izvora te smanjenjem težine ambalaže što je rezultiralo smanjenjem emisije stakleničkih plinova za 63 posto. Inovacija na kojoj se u Donatu ubrzano radi je i razvoj punjenja u 100 % recikliranoj plastičnoj ambalaži. Cedevita je pak najavila da u 2020. godini prelazi na novu ambalažu što će smanjiti ambalažni otpad za 180 tona.

Na Zelenom tjednu predstavljaju se i druge hrvatske tvrtke kao što su Podravka, Atlantic grupa, Badel, Sardina, Dukat, Cromaris, Kraš, Dalmacijavino, Fortenova grupa, Pivac, Gavrilović, Žito, Vindija, Koestlin, Kutjevo, Ravlić, Ferbežar, Đanić obrt, Kuća meda Županja, OPG Kalić Zvonimir, PP Orahovica, Udruga Graševina Croatica, OPG Vučković, Udruga proizvođača Paškog sira, Klaster hrvatskog pršuta, Blato, OPG Klaudia Krstičević, Dalmatia VINA, CROATIA vina mosaica, Stella Croatica, TerraMarascae, Mišlov, Zigante tartufi, Vinistra, S.I.C. prerada i trgovina ribom, Kampanjola, p.z. Vrbnik, Udruga proizvođača bučinog ulja Hrvatske, Tvrtka Grbić, Promes Cvanciger, Obrt Ma Cherie, Naše klasje, OPG Šarčević Ilija, Jabuka HR, San Antonio, HAIMMU, DR. Andrija Štampar, Hrvatske šume.

'Trenutno izvozimo poljoprivrednih proizvoda u vrijednosti od 2 milijarde eura, a možemo i trebamo puno više. Zeleni tjedan je odlična platforma za povećanje te brojke. Ovdje će prodefilirati više od pola milijuna ljudi iz cijelog svijeta i svima njima želimo pokazati da naše turističke ljepote prati i kvalitetna gastronomija i da naša poljoprivreda ima dugu tradiciju ali i veliki potencijal.”, naglasio je Luka Burilović, predsjednik Hrvatske gospodarske komore.

Na Forumu njemačkih poljoprivrednika

Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Mladen Jakopović sudjelovao je 15. siječnja, uoči sjama u Berlinu na Forumu njemačkog udruženja poljoprivrednika Deutscher Bauernverband. Tema foruma, koji je okupio njemačke poljoprivrednike i predstavnike zaštite okoliša, bio je Europski zeleni sporazum i višegodišnji financijski okvir Zajedničke poljoprivredne politike od 2021. do 2027. godine.

„Gotovo na svim zajedničkim sastancima u zemlji i EU, HPK ističe kako proračun za poljoprivredu nikako ne bi smio biti manji s obzirom na izazove pred kojima se sektor nalazi. Poljoprivrednici su izvor rješenja za klimu i okoliš, a ne problema. Zato bi svaki dodatni zahtjev za ozelenjivanje trebala pratiti dodatna adekvatna potpora“, glavna je poruka koji je na Forumu europskim poljoprivrednicima uputio Jakopović.

Dodao je kako je posebno potrebno da europska poljoprivreda ima jednostavnija administracija. Stav HPK je da je potrebno osigurati jednako kvalitetne prehrambene proizvode u svim zemljama članicama te primjenjivost jednakih standarda za hranu iz trećih zemalja, a također je važno imati više lokalnih vrijednosnih lanaca u poljoprivredi koji će povezivati proizvodnju i tržište kako bi se smanjio pritisak na okoliš.

Na Forumu je naglašeno kako poljoprivredni sektor igra ključnu ulogu u doprinosu uspješnoj provedbi Zelenog sporazuma, te pruža konkretna rješenja za borbu protiv klimatskih promjena, očuvanje vitalnosti ruralnih područja, očuvanje biološke raznolikosti i promicanje učinkovite uporabe resursa.