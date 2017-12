FOTO: Čistoća dobila 26 novih komunalnih vozila

Foto: cistoca.hr

Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić, zajedno s voditeljicom podružnice Zagrebačkog holdinga-Čistoća Marinom Lovrečki, predstavio je jučer ujutro 26 novih komunalnih vozila.



Od 1. veljače na snagu stupa Uredba o gospodarenju otpadom, a ova nova vozila će nam omogućiti da na nju još bolje odgovorimo. S novim vozilima prosječna starost voznog parka smanjuje se sa sadašnjih 15 na 12 godina, a nabavom još 45 novih do konca 2018. godine, doći ćemo do prosjeka od 10 godina čime se približavamo europskom prosjeku, istaknuo je gradonačelnik.



Modernizacijom voznog parka povećat će se efikasnost poslovanja, podići razina komunalne usluge i istodobno olakšati radnicima obavljanje svakodnevnih radnih zadaća.



U ovoj prvoj fazi isporučeno je 26 vozila - 24 vozila za skupljanje komunalnog otpada raspona volumena od 6 do 22 metara kubičnih i dvije autočistilice. U drugoj fazi isporuke, koja bi trebala biti do ožujka iduće godine, očekujemo još devet vozila, rekla je voditeljica Lovrečki dodavši kako su za dijelove grada koji su teže dostupni, kao što je podsljemenska zona i dijelovi s uskim ulicama, nabavili manja, uža vozila.



Isporučena vozila stvaraju manju buku te imaju najnoviju verziju Euro 6 ekološkog standarda, filtriranja i obrade ispušnih plinova što doprinosi kontinuiranim nastojanjima zaštiti okoliša u gradu.