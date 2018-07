"Fokusirali smo se na kontinuirano  ulaganje u svoje zaposlenike, tehnologiju i zajednicu"

Davor Sabolić, direktor tvrtke Čateks, Foto: Damir Špehar / Pixsell

Čateks iz Čakovca jedno je od najvećih europskih tekstilnih poduzeća koje nastavno na tradiciju dugu 134 godine i danas svoje proizvode izvozi diljem svijeta. Upravo zato su, kažu, svjesni i odgovornosti prema zajednici koju kao tako značajan gospodarski subjekt imaju što je ujedno bio i razlog njihova priključivanja projektu Iskustvo zlata vrijedi u organizaciji Poslovnog dnevnika.

Naime, Iskustvo zlata vrijedi studentima s invaliditetom već niz godina kroz višemjesečnu praksu omogućava upoznavanje radnih procesa u nekim od najvećih hrvatskih kompanija, a što će imati prilike naučiti baš u Čateksu za Poslovni je dnevnik ispričao direktor te tvrtke Davor Sabolić. “S obzirom na izuzetno širok asortiman naših proizvoda koji se generiraju iz tri u potpunosti različita proizvodna centra, Tekstil, Politeks i Konfekcija, smatramo da će studentima biti zanimljivo odrađivati zadatke, no i vrlo izazovno. Bit će tu posla od prikupljanja ponuda od dobavljača i naručivanje repromaterijala do potpune zamjene uloge i davanja ponuda kupcima. Tijekom same selekcije, koncentrirali smo se na kandidate s područja društvenih znanosti, odnosno one koji su imali doticaja s ekonomijom kroz sam studij, radionice, seminare ili volonterske aktivnosti”, kazao je Sabolić.

Dodao je i da su upoznati s činjenicom kako se danas mladima koje iz obrazovnog sustava izlaze na tržište rada ne daje jednaka prilika kao osobama s određenim radnim iskustvom zbog čega su prakse izvrstan način da mladi u potragu za poslom ipak idu nešto spremniji.

Odgovoran i inovativan pristup

Zbog situacije na tržištu rada nerijetko su ti isti mladi, ako i dobiju priliku za zaposlenjem, primorani prihvatiti radno mjesto koje nije povezano s njihovom strukom ili područjem kojim bi se željeli baviti, umjesto da rade u sektoru u kojem se vide. “Osim toga, u samim obrazovnim institucijama još uvijek uvelike dominira teorija i nedostaje prakse. Svi smo svjedoci tome. Iz tog smo im razloga odlučili pružiti priliku da steknu uvid u to kako svijet u praksi zapravo i funkcionira”, komentirao je Sabolić. U Čateksu prije isporuke svoje proizvode i usluge višestruko kontroliraju i ispituju kako bi bili sigurni da isporučuju isključivo vrhunsku kvalitetu i to je nešto što također žele prenijeti studentima koji će kod njih obavljati praksu - da vide kako su odgovornost i pouzdanost uz inovativan pristup radu, želje za napretkom i poboljšanjem te izražavanje kreativnosti zapravo recept za izvrsnost. No osim praktičnih znanja i vještina, studenti će ondje, naglašavaju, moći steći i određene vrline i vrijednosti kao što su odgovornost i pouzdanost te inovativnost i kreativnost.

“Ulažemo napore da, kako u lokalnoj, tako i u široj zajednici, budemo prepoznati kao promicatelj društveno odgovornog poslovanja jer smo svjesni kakav utjecaj na društvo i okoliš ima poslovanje jednog poduzeća. Fokusirali smo se na kontinuirano ulaganje u svoje zaposlenike, tehnologiju i zajednicu. Ulaganjem u zaposlenike kroz razne edukacije, seminare, konferencije, sajmove, omogućavamo ispunjenje osobnih i profesionalnih potencijala zaposlenika jer njih smatramo glavnim pokretačima razvoja i napretka našeg poduzeća. Svaki je zaposlenik maher u svom području, u onim zadacima koje obavlja u sklopu svog radnog mjesta, tako da volimo saslušati prijedloge onih ‘na prvoj liniji’, primijeniti ih, a svakako onda i nagraditi zaposlenike za njihov dodatan trud”, dodao je direktor Čateksa. Društveno su odgovorni i na drugim područjima pa tako ulaganjem u tehnologiju optimiziraju postojeće proizvodne procese kroz bolju iskoristivost energenata i resursa, pri čemu posebnu pažnju pridaju podizanju kolektivne svijesti o prekomjernom trošenju prirodnih bogatstava poput vode.

Mogućnost zaposlenja

U 2015. godini su na krov jednog od svojih proizvodnih pogona montirali solarnu elektranu koja predstavlja dodatan izvor energije te vode računa i o što kvalitetnijem gospodarenju otpadom te što većoj razini zaštite okoliša. Brojnim dječjim vrtićima Međimurske županije doniraju dekorativnu tkaninu kako bi djeca izrađivanjem raznih predmeta i igračaka mogla razvijati svoju kreativnost te surađuju sa socijalnom zadrugom Humana Nova iz Čakovca. U Čateksu, kažu, društveno djelovanje smatraju jednim od ključnih faktora uspješnog poslovanja moderne kompanije u skladu s čime na pitanje postoji li mogućnost da se osobama s invaliditetom osigura i stalno zaposlenje te koliko je zahtjevna prilagodba radnih mjesta, imaju samo pozitivan odgovor.

“Mišljenja smo da svako iskustvo uistinu zlata vrijedi i da može pomoći mladoj osobi da se izgradi i pronađe. Ako uspijemo barem jednoj osobi pomoći u tome, bit ćemo zadovoljni! Tko zna, možda ćemo joj biti i prvi poslodavac po završetku obrazovanja. Što se tiče radnih mjesta koja nisu vezana uz proizvodnju, prilagodba je moguća i dakako da su tu naša vrata uvijek otvorena”, poručio je na kraju razgovora Sabolić.