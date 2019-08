Fina produžila radno vrijeme poslovnica, a novost je i 'promotivna akcija'

Foto: Filip Kos/PIXSELL

Radno vrijeme produženo je kako bi se klijentima u lokalnim sredinama omogućilo obavljanje transakcija prije ili nakon završetka njihovog radnog vremena, kaže se u priopćenju.

Dodatno će poslovnice u nekim turističkim destinacijama (Split Riva, Makarska, Zadar Poluotok, Crikvenica, Novalja, Rab i Pula) u kolovozu raditi još duže, radnim danom do 20 sati te subotom do 18 sati, dok poslovnice u Hvaru i Biogradu na moru produžuju svoje radno vrijeme u tjednu te od ponedjeljka do petka rade duže, do 18:30 sati.

Građani će u produženom radnom vremenu moći koristiti usluge plaćanja računa, mjenjačnice, razmjene novca i slanja novca putem Western Uniona, a poslovni će klijenti moći obaviti bezgotovinske transakcije te uplate gotovog novca.

Novost je i promotivna akcija "Finin plavi sat", u kojoj svi klijenti koji odjednom plate pet ili više računa, ostvaruju posebne pogodnosti. U kolovozu se Finin plavi sat održava u spomenutim poslovnicama u turističkim destinacijama, a uskoro će se proširiti i na ostale poslovnice, kažu u Fini

Popis svih Fininih poslovnica dostupan je na www.fina.hr/poslovnice te putem mobilne aplikacije mFina, koja, za svaku poslovnicu, dodatno nudi i podatke o pojedinim uslugama koje se pružaju na toj lokaciji te u kojem vremenu.