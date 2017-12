Fiktivnim kupnjama primili preko 600 milijuna kuna

Foto: Hrvoje Jelavić / Pixsell

Pred Županijskim sudom u Zagrebu podignuta je optužnica protiv Luke Gala (34) i Ante Gala (60) i još 13 optuženika zbog zločinačkog udruživanja i milijunskim malverzacijama u novčanim transakcijama.



Uskok je nakon provedene istrage podignuo optužnice i protiv: P. I. (1964.), D. B. (1978.), P. P. (1983.), D. P. (1980.), J. J. (1966.), T. Š. (1992.), T. S. (1980.), Z. S. (1952.), A. Š. (1981.), C. P. L. (1983.), A. I. (1991.), G. T. (1972.) i V. Š. (1960.). Optužuje ih se za počinjenja kaznenih djela zločinačkog udruženja, utaje poreza ili carine u sastavu zločinačkog udruženja te pomaganja u utaji poreza ili carine u sastavu zločinačkog udruženja.



Sin i otac Luka Galo i Ante Galo terete se da su od 2. svibnja 2014. do 7. travnja 2016. godine, na području Republike Hrvatske, povezali u zajedničko djelovanje ostale okrivljenike, a cilj su im bile malverzacije s novčanim transakcija, izbjegavanje poreza i pribavljanje nepripadne materijalne koristi za sebe i druge.



Uskok je otkrio da su 'na crno' kupovali predmete od zlata i drugih plemenitih kovina neutvrđenog porijekla, a potom su te predmete prodavali kupcima i to trgovačkim društvima u Republici Italiji.



Prodaju predmeta realizirali su posredstvom tri hrvatska trgovačka društva kojima su, sukladno prethodnom dogovoru i planu, stvarno upravljali P. I. i D. B. Drugi su potom prema njihovim uputama talijanskim trgovačkim društvima izdavali račune za isporuku predmeta od zlata i drugih plemenitih kovina, a talijanska trgovačka društva su izvršila plaćanje tih računa u ukupnom iznosu od najmanje 648.786.365,69 kuna



"Potom su, radi tajne isplate ovih novčanih sredstava u korist I. okrivljenika. i II. okrivljenika, bez obračunavanja i plaćanja poreza protivno zakonskim odredbama izvršili neosnovana plaćanja fizičkim i pravnim osobama za robu koju im te osobe nisu stvarno isporučile. Istodobno su naložili knjiženje dijela nevjerodostojnih računa i ugovora tih fizičkih i pravnih osoba, uključujući i nevjerodostojne račune navodnih dobavljača u kojima je neosnovano iskazan iznos poreza na dodanu vrijednost, dok za dio izvršenih plaćanja uopće nisu vodili poslovne knjige i nisu podnosili porezne prijave, a sve u cilju uskrate dužnih davanja njihovih društava proračunu Republike Hrvatske na ime poreza na dodanu vrijednost i poreza na dobit.", stoji u Uskokovoj optužnici.



Novac su potom dizali s računa u gotovini pa kupovali eure i tako ih predavali prvom i drugom optuženom Luki i Anti Galu.

Na opisani način njima dvojici je isplaćeno najmanje 639.131.122,76 kuna, od kojeg iznosa je najmanje 209.272.504,33 kune nepripadno prisvojeno utajom dužnih davanja po osnovi poreza na dodanu vrijednost, poreza na dobit, poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, na štetu proračuna Republike Hrvatske i proračuna Grada Zagreba, stoji u optužnici Uskoka.