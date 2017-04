Farmeri će cijenu mlijeka od sada znati i godinu dana unaprijed

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Nakon četiri godine otezanja, tijekom kojih su propadali i najžilaviji farmeri, Ministarstvo poljoprivrede konačno je donijelo “mliječni paket”, dva pravilnika kojima se reguliraju odnosi između mljekarske industrije i proizvođača mlijeka.

Veća sigurnost u opstanak

To znači da će sve mljekare proizvođačima do početka rujna ponuditi nove ugovore do godine dana s poznatom cijenom, načinima otkupa i isporuke svježeg mlijeka te s rokovima plaćanja, a kako bi brže i jednostavnije dobili najbolju cijenu i uvjete na tržištu, u njihovo će ime ubuduće pregovarati priznate proizvođačke organizacije, piše Večernji list.

– ‘Mliječni paket” donosi nam olakšanje i veću sigurnost u opstanak – kaže Antun Laslo, predsjednik Udruge OPG-a Život, koja je opetovano upozoravala na duboku krizu u sektoru. Prema podacima Croatiastočara, Hrvatska je u posljednjih 10 godina pala na svega 56% samodostatnosti, na rekordno niskih 489 milijuna kilograma mlijeka (1 kg = 1,03 l) u lanjskoj godini i svega 6811 farmera, dok je 2007. isporučeno 673 mil. kg s 31.959 farmi. Iako mala, otkupna cijena u odnosu na prosjek EU bila je čak 3,5% veća. No ona sigurno nije jedini krivac za 10 puta veći pad broja muznih krava u RH u odnosu na prosjek EU, kaže direktor Croatiastočara Branko Bobetić.

– Treba povećati broj krava i muznost. Neke farme imaju i više od 10 tona mlijeka po kravi, no većina ih zaostaje i 2-3 tone za europskim prosjekom – kaže on te dodaje da država osim potpora za tov junadi treba dati i potpore za uzgoj rasplodnih junica, kojih je broj zbog prevelikog klanja teladi u padu.

– Krajnje je vrijeme za sveobuhvatni Vladin projekt restrukturiranja govedarske proizvodnje, stabilizaciju mliječnog sektora i uređenje tržišta. Neki trgovci u RH i danas prodaju litru trajnog mlijeka za 3,79 kuna što je u zoni dampinga, ispod nabavne cijene s PDV-om i troškova proizvodnje – upozorava.