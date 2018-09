Među top 10 poslova ponuđene i dvije atraktivne pozicije u Irskoj

Foto: Christophe Gateau/DPA/PIXSELL

U suradnji s portalom posao.hr svakog tjedna donosimo aktualne vijesti sa tržišta rada. One uključuju najbolja radna mjesta koja su trenutno u ponudi po odabiru stručnjaka sa specijaliziranog portala za traženje poslova.

Facebook Ireland, vodeća internetska društvena mreža koju je 2004. godine osnovao Mark Zuckerberg, zapošljava djelatnika na poziciji Market Specialist - Market Operations u Dublinu, u Irskoj. Na ovom poslu ćete rješavati sve probleme koje svakodnevno pristižu putem ove društvene mreže. Potrebno vam je dvogodišnje iskustvo u istom ili srodnom području, strateško razmišljanje i sposobnost brzog rješavanja problema. Provjerite sve detalje ovog natječaja ovdje.

Kompanija LPP S.A., osnovana 1995. godine u Poljskoj, jedan je od najbrže rastućih modnih maloprodajnih trgovačkih lanaca na svijetu. Traže osobu za radno mjesto Local Project Coordinator s mjestom rada u gradu Zagrebu. Opširnije o opisu posla u zadatcima, pročitajte ovdje.

PLIVA Hrvatska d.o.o., više od 95 godina uspješnog farmaceutskog poslovanja i kao članica jedne od najvećih farmaceutskih kompanija u svijetu, proširuje svoj tim u svrhu još boljeg poslovanja. Trenutno ima raspisan natječaj za menadžera upravljanja porezima u Zagrebu. Ukoliko imate minimalno petogodišnje iskustvo vezano uz PDV i porez na dobit, a vaše je područje ekonomija, ne propustite priliku prijaviti se ovdje.

Ekskluzivna trgovina dizajnerskom ženskom odjećom MARIA store traži djelatnike/ce za radno mjesto Voditelja prodaje za trgovinu u Zagrebu. Traži se iskustvo u vođenju prodaje i rad s kupcima, poznavanje engleskog jezika te svjetske modne scene i trendova. Brza prijava.

Adecco za svog klijenta Vipnet d.o.o., vodeću telekomunikacijsku kompaniju u Hrvatskoj s dugogodišnjom internacionalnom tradicijom poslovanja, zapošljava Savjetnika u prodaji, za rad u Zagrebu. Na ovom poslu vas očekuje profesionalna i ugodna radna okolina, fiksna plaća i motivirajući varijabilni dio plaće, sukladno ostvarenim prodajnim rezultatima. Prijavite se ovdje.

MKD Biro d.o.o., knjigovodstveni servis s dugom tradicijom, zapošljava Knjigovođu u Zagrebu. Idealan zaposlenik treba imati minimalno srednju stručnu spremu ekonomskog smjera, dvogodišnje iskustvo u knjigovodstvenim poslovima, poznavanje rada u Pantheonu (prednost). Također, od vas se očekuje točnost, ažurnost, ustrajnost, predanost i motiviranost u ostvarivanju zadanih ciljeva. Prijavite se možete preko linka.

posao.hr za klijenta zapošljava IT specialista u Sloveniji. HTML 5, .NET framework, Javascript/Java/C++/C, PHP/Python, nisu samo 'šifre' za vas, nego se odlično snalazite u tom polju. Uz to ste osoba gladna stjecanje novih znanja i timski ste igrač. Brza prijava.

The United Nations Office for Project Services (UNOPS) ima raspisan natječaj na poziciji Head of Support Services u Zagrebu. Trogodišnje voditeljsko iskustvo, poznavanje engleskog i/ili francuskog ili španjolskog jezika, dobrodošli su kako biste se uklopili u ovaj natječaj. Koje još kvalifikacije trebate imati, provjerite na linku.

Miele, već 120 godina predvodnik u inovacijama vrhunskih kućanskih i ugradbenih uređaja, zapošljava na 2 pozicije. Prodajni predstavnik - Regija Sjever i Mlađi prodajni predstavnik - Regija Jug, pozicije su koje su vam na raspolaganju za prijavu do 1.10. opširnije o prijavi pronađite ovdje.

posao.hr, specijalizirani portal za zapošljavanje koji već više od 15 godina uspješno spaja ponudu i potražnju na tržištu rada, proširuje prodajni tim i traži Savjetnika u prodaji. Na ovom poslu ćete svakodnevno biti u komunikaciji s klijentima – najvećim kompanijama u Hrvatskoj, a sve s ciljem pronalaženja najboljeg rješenja za svoje klijente. Komunikativni ste, volite prodaju i krase vas vještine uspješnog pregovaranja, odlično određujete prioritete i timski ste igrač. Brza prijava.