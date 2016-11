Evo što sve morate provjeriti da vas auto ne iznevjeri zbog niskih temperatura

Foto: shutterstock

Temperature zraka sve su niže, često i ispod ništice, pa je krajnje vrijeme da, ako to već niste učinili, provjerite u kakvom je stanju vaš automobil. Ako je redovno servisiran, ne biste trebali imati problema, ali ako već neko vrijemne niste bili u servisu, svakako se preporuča provjera najbitnijih stvari za zimsku vožnju, piše Večernji list.

Hladnije vrijeme automobili teže podnose, pogotovo jutra koja su najhladnija, a toga nepripremljeni vozači postanu svjesni tek kad zakasne na posao jer nisu uspjeli pokrenuti automobil. Upravo je - prema iskustvu službe za pomoć na cesti Hrvatskog autokluba - to najčešći razlog njihovih intervencija zimi, a najčešći uzrok zatajenja vozila neispravan je akumulator. To je osobito čest problem u prvom naletu niskih temperatura. Provjera akumulatora, koji u prosjeku traje od 4 do 6 godina, vrši se na uređaju koji mjeri kapacitet. Ako je akumulator u cijelosti napunjen, ima napon od barem 12,6 volti, a potpuno je prazan i treba ga zamijeniti ako ima manje od 11 volti. Cijene akumulatora kreću se od oko 300 kuna za kapacitet od 40 Ah pa sve do 900 kuna za one kapaciteta 110 Ah. Osim akumulatora, za startanje motora važno je i stanje alternatora. Također, treba očistiti kleme i provjeriti jesu li svi kablovi dobro postavljeni.

Kako bi se izbjeglo zaleđivanje sustava goriva, posebice kod starijih vozila, poželjno je prekontrolirati ima li u spremniku nakupina vode nastale kondenzacijom u ljetnim mjesecima.

